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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لسرقة الخزينة.. موظف يشرع في إنهاء حياة صاحب شركته بعابدين

المتهم
المتهم

فكر موظف بشركة في عابدين، في حيلة شيطانية للتخلص من صاحب الشركة وسرقة الخزينة، حيث شرع في قتله الا انه فشل وتم ضبطه وتسليمه للشرطة .

تبلغ لقسم شرطة عابدين من صاحب شركة للملابس كائنة بدائرة القسم قرر بأنه حال تواجده بالشركة محل عمله ، تنامى لسمعه أصوات إستغاثة من داخل المخزن ، وبإستبيانه الأمر تبين تواجد والده شريك بذات الشركة مغشياً عليه ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم ، وتم نقله للمستشفى لإسعافه.


وبالإنتقال وبسؤال والده قرر بأنه حال تواجده بمخزن الشركة وبرفقته موظف بذات الشركة ، قام الأخير بالتعدى عليه بالخنق محاولاً قتله وسرقة المفاتيح الخاصة بخزينة الشركة ، تم ضبط المتهم وبحوزته المفاتيح المستولى عليها ، وإعترف بإرتكابه الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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سرقة شروع في قتل عابدين صاحب شركة موظف

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