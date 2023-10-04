تراجع الذهب.. سعر الدولار اليوم.. ومفاجأة عاجلة من الأرصاد|أخبار تهمك

أسعارالذهب.. قدم موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء 4-10-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب ، و تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.



سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2451 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2145 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1839 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17160 جنيها.



أسعار الذهب

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 32.40 جنيه للبيع، و 32.28 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.31 جنيه للبيع، و37.18 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.03 جنيه للبيع، و99.68 جنيه للشراء .

فيما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال تصريحات تلفزيوينة إن البلاد تشهد أجواء خريفية بامتياز ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، ومتوقع استمرار هذه الأجواء حتى مطلع الأسبوع المقبل.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين الـ 30 الـ 31 درجة مئوية خلال فترة النهار، متابعة أن البلاد ما زالت تتأثر اليوم أيضًا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة السحب المنخفضة والمتوسطة، والتي تعمل على حجب أشعة الشمس على مدار اليوم، ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة.

حالة الطقس

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن معظم الكتل الهوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا معتدلة بشكل في درجات حرارتها، لافتة إلى أن درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تسود الأجواء الخريفية على البلاد.



خريطة سقوط الأمطار



ولفتت عضو هيئة الأرصاد الجوية إلى أن فرص سقوط الأمطار مستمرة اليوم وغدًا أيضًا وتختلف شدتها من محافظة لأخرى، وهي فرص أمطار خفيفة وقد تصل لمتوسطة في بعض الأماكن من السواحل الشمالية الغربية، ومنها مطروح والعلمين والإسكندرية وبعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، وتمتد خفيفة في المناطق الداخلية جنوب الوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء



العظمى الصغرى

القاهرة 32 - 23

الإسكندرية 29 - 22

الإسماعيلية 32 - 22

الغردقة 36 -25

أسوان 41 - 26

سوهاج 36 - 21

المنيا 32- 23

