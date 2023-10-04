النائبة عايدة نصيف تطالب المواطنين بالمشاركة بقوة في الإنتخابات الرئاسية

فازت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، ، وعضو البرلمان الدولى ، بمنصب أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ، وذلك في انتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس ، متوجه بالشكر لأعضاء اللجنة على تجديد الثقة فيها، مؤكدة أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها بدور الانعقاد الرابع في استكمال مناقشة أجندة اللجنة التشريعية سواء الخاصة بمشروعات القوانين، أو المتعلقة بالمقترحات التي ترد من الأعضاء بالمجلس، وكذلك اي موضوعات تتعلق بعمل اللجنة ستجد على الأجندة.

واكدت الدكتورة عايدة نصيف، في بيان لها، أن مجلس الشيوخ يعود لدور الانعقاد الرابع، بالتزامن مع توقيت هام يستعد فيه الشعب المصري للمشاركة في أهم استحقاق دستوري وهو انتخابات رئاسة الجمهورية.

ودعت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، كل المصريين بضرورة النزول بقوة والادلاء بأصواتهم في الانتخابات.