أهلي جدة يبدأ مفاوضات ضم الحارس المغربي منير المحمدي.. خاص

كشف مصدر مقرب من المغربي منير المحمدي، حارس فريق الوحدة السعودي، عن رغبة نادي أهلي جدة في التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وقال المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد: "أهلي جدة يرغب في التعاقد مع منير المحمدي في الانتقالات الشتوية".



وتابع: "أحد ممثلي النادي قام بالتواصل مع الحارس المغربي لاستطلاع رأيه بشأن الانضمام للفريق".



وأضاف: "الحارس أكد أنه يحترم تعاقده مع الوحدة السعودي، خاصة أن هناك بند يتيح إمكانية التجديد".



واختتم: "الحارس طلب من ممثلي أهلي جدة التواصل مباشرة مع نظائرهم في الوحدة للحصول على إذن بالتفاوض معهم قبل تحديد شروطه الشخصية".