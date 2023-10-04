بورشة تنظم سباق Rennsport Reunion للجرارات | فيديو

أقامت بورشة سباقا بمناسبة احتفالات الذكري السنوية الـ 75 علي تأسيسها ، ولكن هذا السباق من نوع خاص علي عكس سباقات السرعة ، فهذا سباق خاص بـ الجرارات البطيئة ، وشارك في هذا السباق سائقون بارزون منهم سائق F1 السابق، وبطل IMSA فيليبي نصر، ومتسابق GT Nick Tandy .

سباق Rennsport Reunion للجرارات

سباق Rennsport Reunion للجرارات

سباق Rennsport Reunion لعام 2023 يشارك به أندر سيارات سباق بورشه وأكثرها غرابة مع الأشخاص الذين ابتكروها وتسابقوا بها، و تم تسليط الضوء على المنافسة التي شهدت سرعة قصوى بلغت 25 كم/ساعة ، وذلك يجعل السباق أبطئ سباق تشارك فيه السيارات في العالم .

سباق Rennsport Reunion للجرارات



جذب سباق جرارات بورشة مجموعة من السائقين منهم جيف زوارت، ويورج بيرجميستر، وباتريك لونج. وانضم إليهم مجلس إدارة بورشة التنفيذي، ومعهم باربرا فرنكل، وأندرياس هافنر، والدكتور مايكل شتاينر، وديتليف فون بلاتن.