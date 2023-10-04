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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورشة تنظم سباق Rennsport Reunion للجرارات | فيديو

سباق Rennsport Reunion
سباق Rennsport Reunion للجرارات

أقامت بورشة سباقا بمناسبة احتفالات الذكري السنوية الـ 75 علي تأسيسها ، ولكن هذا السباق من نوع خاص علي عكس سباقات السرعة ، فهذا سباق خاص بـ الجرارات البطيئة ، وشارك في هذا السباق سائقون بارزون منهم سائق F1 السابق، وبطل IMSA فيليبي نصر، ومتسابق GT Nick Tandy .

سباق Rennsport Reunion للجرارات

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سباق Rennsport Reunion للجرارات

سباق Rennsport Reunion لعام 2023 يشارك به أندر سيارات سباق بورشه وأكثرها غرابة مع الأشخاص الذين ابتكروها وتسابقوا بها، و تم تسليط الضوء على المنافسة التي شهدت سرعة قصوى بلغت 25 كم/ساعة ، وذلك يجعل السباق أبطئ سباق تشارك فيه السيارات في العالم .

سباق Rennsport Reunion للجرارات


جذب سباق جرارات بورشة مجموعة من السائقين  منهم جيف زوارت، ويورج بيرجميستر، وباتريك لونج. وانضم إليهم مجلس إدارة بورشة التنفيذي، ومعهم باربرا فرنكل، وأندرياس هافنر، والدكتور مايكل شتاينر، وديتليف فون بلاتن.

سباق Rennsport Reunion للجرارات
بورشه احتفالات الذكري السنوية متسابق GT Nick Tandy GT Nick Tandy بطل IMSA فيليبي نصر سيارات سباق بورشه جيف زوارت

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