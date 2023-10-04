سوزوكي سويفت 2024 تظهر لأول مرة

سوزوكي سويفت الآن في جيلها الثالث، وسيتم الكشف عنها رسيما كـ موديل 2024، في نهاية الشهر الجاري، خلال معرض Japan Mobility Show الذي سيقام في مركز Tokyo Big Sight.

سوزوكي سويفت موديل 2024 الجديدة



تظهر سوزوكي سويفت موديل 2024 الجديدة بمقابض أبواب جديدة علي عكس القديمة التي كانت مثبتة بجوار قائم الباب الخلفي ، ولكن الآن تم نقل مقابض الأبواب الخلفية لمكانها الطبيعي التقليدي .

سوزوكي سويفت موديل 2024 الجديدة

وتم تثبيت زجاج ثابت بالأبواب الخلفية بدلا من المقبض الخلفي ، وتم وضع شعار Hybrid علي الرفارف الأمامية ، بالإضافة إلى تواجد كاميرا مثبتة أسفل المرايات الجانبية .

سوزوكي سويفت موديل 2024 الجديدة

وتظهر مقدمة سيارة سوزوكي سويفت موديل 2024 بشبكة صغيرة مع حساس خاص بالرادارات مثبت بالأعلى وكاميرا سفلية، وبها غطاء محرك أقصر وأكثر استدارة مما كان عليه من قبل، وبها مصابيح ضباب منفصلة عن الأضواء الرئيسية.

سوزوكي سويفت موديل 2024 الجديدة

تحتوي سوزوكي سويفت موديل 2024 على مصابيح خلفية كبيرة وتمتد إلى الباب الخلفي، وبها أضواء خلفية أسفل لوحة الترخيص، تم وضعها على جانب العاكسات الحمراء الأفقية المتواجدة على المصد.