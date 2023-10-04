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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يبحث إنشاء مركز للحرف اليدوية والتراثية بقرى الهرم والنور

محافظ بني سويف الدكتور
محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم

بحث محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم الأربعاء، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مركز لتنمية المهارات بقريتي الهرم والنور - مركز الواسطى، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد ضمن مبادرة المحافظة لتطوير القريتين وتحويلهما إلى قرى منتجة وحرفية وذات طابع تراثي وسياحي.


واستعراض المحافظ، تقرير الوحدة الاقتصادية، والذي تضمن الإشارة إلى أنه يتم حاليًا إجراءات أعمال المجسات داخل قطعة الأرض المخصصة للمشروع.


وشدد المحافظ - بحسب بيان للمحافظة اليوم الأربعاء - على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال المشروع، الذي يعتبر من أبرز نتائج التعاون المستمر بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد، حيث سيكون المركز داعمًا كبيرًا في مجال التدريب على الصناعات الحرفية واليدوية والتراثية، منها (صناعة السجاد اليدوي - الكليم - التحف الفرعونية - كراسي البامبو - والمشغولات النحاسية".
 

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