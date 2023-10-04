بسبب نادي أسوان | استقالة سعيد عبدالعزيز من تدريب النجوم

تقدم سعيد عبد العزيز المدير الفني للنادي نجوم مصر باستقالته من تدريب الفريق ،عقب خساره الفريق بثنائية أمام نادي أسوان ،ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري المحترفين.

وتعاقد نادي النجوم مع سعيد عبد العزيز لتولي تدريب الفريق بدورى المحترفين بالموسم الجديد والتى جاءت نتائجه من الفريق تعادلا سلبيا امام فريق مكادي بالجولة الاولي ،وتلقي الخساره من فريق أسوان بثانئيه ضمن منافسات الجولة الثانية.

وسبق لسعيد عبد العزيز نجم الأهلي السابق تولي تدريب أندية دكرنس والأوليمبي وكيما أسوان ،واف سي مصر والجونة .

وتأتي استقالة سعيد عبدالعزيز هي الاستقالة الثانية بدوري المحترفين حتي الآن ،حيث تقدم حسن عبدالمنعم المدير الفني لفريق النصر للتعدين ايضا باستقالته ،عقب خساره فريق أمام فريق لافيينا اف سي بثلاثية دون رد .