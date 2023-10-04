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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس جهاز التمثيل التجاري: العمالة المصرية من أحسن الكفاءات ومشجعة على الاستثمار|خاص

صدى البلد

أكد يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن العمالة المصرية من أحسن الكفاءات في العالم.

وقال “الواثق بالله”، خلال حوار لـ "صدى البلد" على هامش الاجتماع التشاوري للمستثمرين الأتراك في مصر المنعقد في مقر إقامة السفارة التركية بالقاهرة، إن اختيار الدول للعمالة المصرية في مشاريعها أكبر دليل على كفاءة العامل المصري، مشيرا إلى أن عمال مصر لديهم سمعة جيدة في البلدان المختلفة، وأن كفاءتهم عالية وإذا حصل على تدريب وتعليم جيد فسوف يفوق التوقعات خلال 3 أشهر.

وحول سؤاله عن البنية التحتية لمصر بعد تطويرها وأصبحت تغري المستثمر التركي، قال إن السنين التي مضت تغيرت فيها البنية التحتية بشكل ملحوظ في مصر، موضحا أن مؤتمر “حكاية وطن” تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي أظهر التغيير الكبير، وأبرز الفرق بين الوضع حاليا وبين 8 سنوات ماضية. 

ونوه بأن مشاريع البنية التحتية تساهم في تقدم مصر وسط الدول بكل تأكيد، وإلا كيف للدول أن تتقدم عن طريق بنية تحتية أساسية وموانئ وكباري وأنفاق لتقليل الوقت، وكل هذا بالطبع يغري المستثمر الأجنبي والتركي للقدوم إلى مصر.

وتابع “البعض لا يرى العوائد عليه من هذه المشاريع بشكل شخصي في الوقت الحالي، وهنا يجب عليه التفكير قليلا وترك التفكير بشكل فردي؛ لأنه في المستقبل سيرى نتائج هذه المشاريع، وأن المنافع العامة من دونها لا يوجد أي أساس لبناء دولة محترمة ولها قيمتها”.

وأفاد الواثق بالله في ختام حواره، بأن الكثير من المستثمرين يفضلون البقاء في مصر واستثمار أرباح مشاريعهم في بناء مصنع واثنين، والتي يعمل بها الآلاف من المصريين وهذه هي الميزة الحقيقية للاستثمار. 

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