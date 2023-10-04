تباين أداء أسواق المال العربية| بورصة مصر تغلق على ارتفاع.. و«السعودية» تتراجع

البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

بورصة قطر تنخفض 0.84%

مؤشر بورصة البحرين العام يغلق على ارتفاع

بورصة السعودية تغلق منخفضة

شهدت أسواق المال العربية تباينا في الاداء بختام تعاملات اليوم الأربعاء 4-10-2023، حيث أغلقت بورصات مصر، البحرين، و فلسطين على ارتفاع، بينما أغلقت بورصات السعودية، و قطر على تراجع.

ونستعرض حركة التداول لبعض البورصات العربية في ختام اليوم خلال التقرير التالي..

البورصة المصرية تغلق على ارتفاع



سجّلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 14 مليار جنيه ليصل إلى 353ر1 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 43 مليار جنيه.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" ارتفع مؤشر السوق الرئيس /إيجي إكس 30/ بنسبة 84ر0% مسجلاً 31ر19873 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 62ر0% ليصل إلى 56ر3735 نقطة، وأضاف مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا نحو 82ر0% إلى قيمته، لينهي التعاملات عند مستوى 54ر5546 نقطة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً



أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 112.07 نقطة ليقفل عند مستوى 10840.27 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 323 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 43 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 176 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات الإنماء طوكيو م، ونادك، ودار الأركان، وأسترا الصناعية، ووفرة، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات وقت اللياقة، والزامل للصناعة، ورعاية، وعلم، وسلوشنز الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.95% و5.90% .



فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأنعام القابضة، وشمس، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، والأهلي، والراجحي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 214.14 نقطة ليقفل عند مستوى 22758.35 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 44.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.

مؤشرا البحرين يغلقان على ارتفاع

أغلق مؤشر البحرين العام، اليوم، عند مستوى 1,946.31 نقطة، بارتفاع قدره 11.18 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 737.04 نقطة، بارتفاع قدره 11.20 نقطة عن معدل إقفاله السابق.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة مليونًا و727 ألفًا و255 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 284 ألفًا و108 دنانير بحرينية تم تنفيذها من خلال 69 صفقة.



البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع



أغلقت بورصة فلسطين تداولاتها اليومية على ارتفاع، بنسبة 1.09%، ما يعادل 7.03 نقاط، ليستقر مؤشر القدس عند 651.53 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 2,249,185 سهماً، بقيمة إجمالية 3,407,170 دولارًا، نفّذت من خلال181 صفقة.



مؤشر بورصة قطر يغلق على تراجع



أغلق مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم، على تراجعٍ بنسبة 0.84%، وبواقع 85.90 نقطة، ليصل إلى مستوى 10187.38 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" جرى خلال جلسة اليوم، تداول 151 مليونًا و638 ألفًا و473 سهمًا، بقيمة 418 مليونًا و614 ألفًا و411.613 ريالًا.



وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 599 مليارًا و540 مليونًا و644 ألفًا و619.850 ريالًا، مقارنة بـ 604 مليارات و542 مليونًا و276 ألفًا و997.900 ريالٍ في الجلسة السابقة.