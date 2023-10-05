مارسيل كولر: كل ثلاثة أيام لدينا هدف جديد.. تفاصيل

نشرالاعلامي احمد شوبير تصريحات مارسيل كولر عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب شوبير : مارسيل كولر : كل ثلاثة أيام لدينا هدف جديد ومباراة جديدة نعتبرها المباراة الأهم في الموسم، وأسعى دائمًا لتقديم روح جماعية للاعبين والفريق تعكس حجم العمل الجماعي، دون إلقاء الضوء على أي إنجاز فردي لأي لاعب، للحفاظ على روح الفريق.

وتأهل الأهلي إلى دور نهائى كأس مصر بعد ثلاثية أمام إنبي، في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة في نصف نهائى كأس مصر.

وأحرز علي معلول الهدف الأول من علامة جزاء في الدقيقة 30 بعد عرقلة ديانج داخل منطقة الجزاء.

وأحرز موديست الهدف الثاني بعد تمريرة خاطئة من لاعبي إنبي لتصل للاعب الفرنسي الذى سدد الكرة بإتقان.

وعزز إمام عاشور النتيجة بعد توغل أكثر من رائع وسدد صاروخية سكنت الشباك.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز.