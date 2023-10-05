خسائر جماعية لأسواق الخليج الرئيسية مع هبوط أسعار النفط

تراجع مؤشر السوق الرئيسية للسعودية بأكثر من 1% في جلسة، مسجلاً خامس خسارة يومية على التوالي وأدنى إغلاق له في 6 أشهر، وسط سيولة بلغت 6.3 مليار ريال وانخفاض 176 سهماً من أصل 230 شركة مدرجة.

وجاء الضغط بشكل رئيسي من انخفاض سهم أرامكو بنحو 0.7%، مسجلاً رابع خسارة يومية على التوالي بالتزامن مع التراجع الحاد لأسعار خام برنت وخسارتها أكثر من 3% من قيمتها أمس، الأربعاء.

كما تواصلت الضغوط على قياديات المصرفي ليتراجع سهم البنك الأهلي بنسبة 0.45%، وانخفض سهم مصرف الراجحي بنحو 0.6% مسجلاً أدنى إغلاق له منذ يونيو من عام 2021 .

بالمقابل، قفز سهم الإنماء طوكيو بنسبة 4% مسجلاً أعلى إغلاق له في 3 أشهر بعد أن أعلنت الشركة عن تجديد وثيقة تأمين مع شركة عبد اللطيف جميل المحدودة لمدة عامين.

بورصة مصر:

أغلقت المؤشرات المصرية على مكاسب جماعية لترتفع القيمة السوقية إلى نحو 1353.4 مليار جنيه وسط سيولة ضعيفة بلغت 1.5 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الثلاثيني بنحو 0.8% بعد 4 جلسات متتالية من الانخفاض بدعم من ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي بنحو 0.2% إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

كما ارتفع المؤشر السبعيني بنحو 0.6% ليرتد من أدنى مستوياته في 5 أسابيع.

وأظهرت البيانات تسجيل العرب والمصريين صافي بيع بقيمة 21 و39 مليون جنيه على التوالي، مقابل صافي شراء للأجانب بقيمة 60 مليون جنيه.

و وافقت لجنة قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية على الشطب النهائي لقيد أسهم شركة العز الدخيلة للصلب البالغ رأس مالها المصدر 1.95 مليار جنيه.

الأسواق الخليجية الأخرى

تراجع مؤشر بورصة قطر بنحو 0.8% إلى أدنى مستوياته في نحو شهر بضغط من انخفاض سهمي QNB وصناعات قطر بنسبة 0.4% و2.6% على التوالي.

كما تراجع مؤشر الكويت الأول بنحو 0.2% مسجلاً أدنى إغلاق له في 4 أشهر بضغط من انخفاض سهم الوطني وأجيليتي بنسبة 0.3% و1.5% على التوالي.

وفي أسواق الإمارات، تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.2% بضغط من انخفاض سهمي ملتيبلاي والدار العقارية بنسبة 0.7% و2% على التوالي،

وانخفض مؤشر دبي 0.2% من أعلى مستوياته في 8 سنوات متأثراً بتراجع سهم إعمار العقارية 3.3%.