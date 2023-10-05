أخيرا.. Apple تصدر تحديت لحل مشكلة السخونة في iPhone| الطريقة هنا

أصدرت Apple اليوم iOS 17.0.3، وهو تحديث صغير للسوفت وير يثبت مشكلة ارتفاع درجة الحرارة الحرجة على iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max.

كما يعالج التحديث ثغرة أمنية في نواة النظام يمكن أن تسمح للمهاجم بالحصول على امتيازات مرتفعة على جميع أجهزة iOS 16.6 والإصدارات السابقة.

اعترفت Apple بمشكلة ارتفاع درجة الحرارة الأسبوع الماضي ووعدت بإصدار إصلاح قريبًا. كما عملت الشركة مع مطوري تطبيقات محددة، مثل Instagram و Uber، والتي كانت تفرط في تحميل شرائح A17 Pro وتتسبب في مشاكل في تبديد الحرارة. من المفترض أن هذا يعني أن بعض التطبيقات الأسوأ أداءً ينبغي أن تتلقى أيضًا تحديثات في المستقبل القريب لتصحيح سلوكها.

يتوفر تحديث iOS 17.0.3 الآن كتحديث مجاني . لتثبيته، انتقل إلى الإعدادات > عام > تحديث البرنامج.

يتوفر أيضًا تحديث iPadOS 17.0.3 الآن، لكنه يتضمن فقط إصلاح الأمان.