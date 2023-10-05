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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ سوهاج يشهد تسليم 4 ملايين جنيه لتوصيل المياه للأسر الأكثر احتياجًا

صدى البلد

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج تسليم شيك الدفعة الرابعة بقيمة 4 مليون جنيه، مقدمة من جمعية الأورمان إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ضمن مبادرة "سقيا الماء من جمعية الأورمان" لتوصيل مياه الشرب النظيفة للأسر الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة.

وذلك ليصل إجمالى المبلغ المقدم من الأورمان 20 مليون جنيه، بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ومحمد سعد مدير جمعية الأورمان بسوهاج.

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره لجهود جمعية الأورمان والقائمين على المبادرة، مؤكدا أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع المحافظة، لتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لهم.

خاصة الأسر الأكثر احتياجا، بالتوازي مع اهتمام القيادة السياسية بمشاركة المؤسسات الأهلية الكبرى في توفير حياة كريمة، وتحقيق التنمية المستدامة للأسرة المصرية.

محافظ سوهاج يشيد بمؤسسات المجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للأسر الأكثر احتياجا

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محافظة سوهاج

ووجه محمد سعد مدير مكتب جمعية الأورمان بسوهاج، الشكر لـمحافظ سوهاج، على دعمه المستمر لمبادرات وأنشطة الجمعية لخدمة المجتمع السوهاجي، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف جميع مراكز وقرى ونجوع المحافظة، دون استثناء، بشرط استحقاق تقديم الخدمة، حيث يتم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج.

وشركة مياه الشرب بسوهاج، لضمان وصول الدعم للمستحقين، والوصول إلى أكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجا والغير قادرين، من أجل توفير كوب مياه نظيف لهم، مشيرا الى التنسيق مع المكتب الرئيسي للأورمان لمد العمل بالمبادرة داخل محافظة سوهاج لتصل الى 30 مليون جنيه، خلال الفترة المقبلة.

ومن الجدير بالذكر أن مبادرة "سقيا الماء من جمعية الأورمان"، تم إطلاقها في نوفمبر 2021، خلال مؤتمر تحضيري بحضور محافظ سوهاج، ووزراء " التنمية المحلية، والتموين، ونائب وزير الإسكان"، ومحافظي "أسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم"، حيث تستهدف توصيل مياه الشرب النظيفة بتكلفة 100 مليون جنيه، للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات الخمسة المستهدفة، نصيب سوهاج منها 20 مليون جنيه.

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