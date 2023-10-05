محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة البريميرليج، اليوم الخميس، قائمة المرشحين لجائزة أفضل في الدوري الإنجليزي خلال شهر سبتمبر.

وشهدت القائمة تواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول.

وجاءت القائمة كالتالي:

محمد صلاح (ليفربول) - سون هيونج مين (توتنهام) - كيران تريبير (نيوكاسل) - أولي واتكينز (أستون فيلا) - جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) - بيدرو نيتو (وولفرهامبتون) - جارود بوين (وست هام).

وخاض محمد صلاح 4 مباريات بقميص ليفربول الشهر الماضي في البريميرليج، سجل هدفين وصنع مثلهما، بجانب صناعة 11 فرصة لزملائه، وفقا للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي.

جيمس ماديسون، لاعب فريق توتنهام، فاز بجائزة لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي.