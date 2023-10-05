أزمة إنسانية في ولاية أوروميا الإثيوبية بسبب النازحين

يعاني النازحون في ولاية غرب أوروميا الإثيوبية، والذين عادوا قسرا إلى منازلهم ضعفًا شديدًا فيما يتعلق بنقص الغذاء والمأوى.

وذكرت وسائل إعلام إثيوبية، أنه منذ مايو 2023، أُجبر النازحون المقيمون على وجه التحديد في مناطق شرق ووليجا وغرب ووليجا وكيلام ووليجا وهورو جودورو ووليجا على التخلي عن ملاجئهم ومع ذلك، فإن عودتهم إلى ديارهم أوقعتهم في مأزق خطير، حيث تلوح في الأفق ندرة في القوت وأزمة صحية متصاعدة.

ووفقاً لمصادر قريبة من هذه الأزمة، فإن العديد من النازحين داخلياً في غرب أوروميا الذين أجبروا على مغادرة ملاجئهم يجدون أنفسهم الآن عرضة للخطر، وكشفت بيانسا ديسو، عاملة الإغاثة في مبادرة أكيمون للتنمية، وهي منظمة إثيوبية غير حكومية، أن "البعض ذهب إلى أجزاء أخرى من أوروميا، بينما لجأت نسبة صغيرة إلى العيش في الشوارع"، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

وأكدت بيانسا أنه في البداية، تم دعم النازحين من قبل الجيش الإثيوبي للاستقرار في مسقط رأسهم ولكن عندما غادرت القوات، فروا من منازلهم خوفا على حياتهم، وقال أخصائي صحي يعمل لدى منظمة إنسانية دولية في المنطقة لأديس ستاندرد إن النازحين يضطرون للعودة إلى منازلهم قبل إقرار الاستقرار ووقف العنف في منطقتهم، في أجزاء كثيرة من أوروميا، يقع قتال متكرر بين جيش تحرير الأورومو والقوات الحكومية.

وكشف جيتو ساكيتا، رئيس فرع النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في جمعية جورمو الإثيوبية للتنمية، أن بعض الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة الملاجئ لجأوا إلى أقاربهم المقيمين في أجزاء أخرى من منطقة أوروميا ومع ذلك، فقد أدى ذلك إلى تفاقم مشكلة نقص الغذاء الحالية، حيث يعتمد عدد كبير جدًا من النازحين داخليًا بشكل كبير على عدد قليل جدًا من أقاربهم.

ويواجه النازحون في منطقة هورو جودورو ووليجا، الذين استقروا في محطة الحافلات، وحرم جامعة ووليجا فرع شامبو، وملعب كرة القدم في مدينة شامبو، بالإضافة إلى أولئك الذين يعيشون في مخيمات مختلفة في منطقة شرق ووليجا، مشكلات أيضًا. العديد من التحديات، وفقا لجيتو.

في الشهر الماضي، نشرت أديس ستاندرد تقريرًا عن الأزمة الإنسانية الشديدة التي يواجهها سكان منطقتي هورو جودورو وشرق ووليجا في أوروميا الغربية، ولقد نزح هؤلاء الأفراد بسبب هجمات متعددة في الشهر الماضي ويعانون حاليًا من معاناة كبيرة وقد أعرب النازحون داخلياً عن أسفهم إزاء نقص المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى الجوع وزيادة المخاطر الأمنية.

بناءً على تقييم حديث أجرته منظمة إنسانية وحصلت عليه أديس ستاندرد، هناك 753,674 نازحًا في أربع مناطق في غرب أوروميا - شرق ووليجا، وغرب ووليجا، وكيلام ووليجا، وهورو جودورو ووليجا - وهم في حاجة ماسة إلى المساعدة ووفقا للتقييم، هناك 141 مخيما في 11 منطقة و96 منطقة، مع 1.4 مليون نازح داخليا استقروا في منطقة أوروميا.