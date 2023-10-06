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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

النبق.. ثمار تخفف التهابات المفاصل وتحد من آلام القولون..تعرف على فوائدها الصحية

ثمار النبق تعالج
ثمار النبق تعالج الكثير من المشاكل الصحية

تحتوي ثمار النبق على الكثير من المواد الفعالة؛ مثل؛ مادة الايمودين التي تمتلك تأثير المطهر، والفلافون، والألياف، والبروتينات، والنشويات، والأحماض العضوية، ومعادن الحديد، والكالسيوم ، والفسفور، بالإضافة إلى الفيتامينات.
لذا فإن ثمار النبق تخفف من التهابات المفاصل وتحد من آلام القولون ومطهرة للفم.

كما تساعد في تخفيض من درجات الحرارة العالية  ويخلص من الملاريا. ، ويعالج الحكة، والقروح، والجرب، والجذام.، كما يكافح من تشققات الشفاه والتهابات الفم. ، ويشفي من البواسير ، ويقضي على الضعف الجنسي عند الرجال. ، و يحد من أمراض القولون. ، ويفيد للصفراء، و يشفي من الدوسنتاريا.،ويفيد للأسنان، واللثة، والتهابات الحنجرة.

جهاز مناعة:

ويقول الدكتور فتوح شعيب دكتوراة في النباتات والأعشاب البرية ، أن ثمار النبق تعطي إحساس بالشبع لفترات طويلة  ،  ونظرا أن سعراته الحرارية قليلة جدا لذلك ينصح بتناوله في أنظمة إنقاص الوزن، وهو  مناسب لمرضى السكري، كما يعمل على رفع كفاءة جهاز مناعة الجسم ، ووقاية الجسم من الكثير من الأمراض  ، ونظرا لاحتواء النبق على نسبة عالية من الألياف، فهو يساعد على عمل الجهاز الهضمي بصورة طبيعية.

كما  تساهم  ثمار السدر  " النبق" في تسهيل عملية إفراغ المعدة، ومد الجسم بالحيوية والنشاط، وعلاج الدوسنتاريا، وإدرار الطمث عند النساء ، وكذلك فهو يُعتبر مطهرة للفم.

 و يعزز من دور الجهاز الهضمي للقيام بوظائفه، ويلين المعدة، ويحد من التهاباتها، ويسهل من عملية الهضم، ويكافح الإمساك، ويخلص من المغص. يخلص من الغازات.

نزلات البرد:

وتعتبر ثمار النبق من الفواكة الجيدة التي يصلح تناولها لمرضى السكر والمناعة، بخلاف فوائده المتعددة في مساعدة الجسم للتخلص من نزلات البرد  والانفلونزا لما يحتويه من مصادر للفيتامينات والمعادن الهامة للجسم.

وتستعمل ثمار النبق في دعم وظائف الكبد، وذلك بغلي ثمار النبق مع الخروب وحليب الغنم ويحلى بالعسل ويشرب. وعندما يُغلى النبق مع الكركديه يساهم في التخفيف من ضغط الدم المرتفع.

يوصف كفاتح للشهية، ويؤكل قبل وجبات الطعام،ويوصف عصير النبق الناضج  لري العطش، والتخفيف من أعراض حرقة المعدة، وعلاج مشاكل الجهاز الهضمي  ، وتعزيز المناعة والوقاية من العدوى ، والوقاية كذلك من مشاكل ارتجاع المريء.، وعلاج أعراض نزلات البرد والسعال.، وأخيرًا مصدر هايل للطاقة

 

و لهذا النبات العديد من الفوائد نذكر منها :

فهو يخلّص العين من الرمد، ويحدّ من مشاكلها المتعدّدة. ،ويساعد في تخفض من ضغط الدم المرتفع. ويقوي الدم.، ويحد من  الإصاية بفقر الدم (الأنيميا).
كما ينظّم من الدورة الشهرية عند الإناث  ، ويعزز من دور الكبد للقيام بوظائفه ،  ويعالج من المشاكل المتعلقة بها.، ويعالج كذلك  أمراض الكلى، ويساعد في تفتيت  الحصى والرمل المتواجد فيها.، كما يدر البول.

 



أوراق السدر:

 

ويستخدم ورق شجرة السدر لعلاج العديد من المشاكل الصحية، وذلك بفضل خصائصه المطهرة واحتوائه 

تحتوي أوراق شجرة السدر على الكثير من المعادن والعناصر الغذائية، مثل الحديد الماغنيسيوم والكالسيوم ومضادات الإلتهاب. وهي من الأوراق المعروفة بنبات النبق. وقد استخدم في الطب الصيني القديم  لذا  فان ثمار النبق تقلل من السكر في الدم  ، وتقلل حموضة المعدة ، وتعالج الانيميا ومطهرة للفم.

كما تستخدم أوراق النبق أو السدر عندما تطحن وهي جافة في تسريع عملية التئام الجروح، ومشكلات الجلد ، 

كما يستعمل مغلي أوراق السدر في علاج قشرة الشعر، فيصبح أكثر نعومة ولمعاناً، وكذلك في صفاء البشرة ونعومتها.، كما تزيل ورم وانتفاخ بطن الطفل، وذلك بوضع ضمادة لاصقة من ورق السدر الأخضر على بطن الطفل.

كما يدخل في التخفيف من أعراض حموضة المعدة والكحة، وذلك بغلي أوراق السدر مع الكمون ثم يصفى ويشرب ماءه، كما يشرب مستحلب أوراق النبق للتخفيف من الحمى والحصبة. 

 كما يمكن صنع لبخة من ورق السدر، بحيث توضع يومياُ على مكان الدمامل  والقروح للشفاء منها.  وتستخدم اللبخة كذلك في التخفيف من أعراض ألام المفاصل .

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