يعزز الهضم ويعالج نزلات البرد.. فوائد مذهلة للخروب|تعرف عليها

يعد الخروب مصدر للبروتينات والفيتامينات المهمة، ويعد وجبة صحية.فهو يتميز باحتوائه على مادة العفص، التي تتكون من حمض الغال الذي يعمل بمثابة مسكن ومضاد للحساسية ومضاد للفيروسات وللجراثيم والميكروبات ومضادة للأكسدة ، ومادة معقمة.

كما أن الخروب الجاف مصدر للألياف الغذائية غير القابلة للذوبان.، ومصدر جيد لفيتامين هـ، وفيتامين د2، ومصدر جيد لمجموعة من فيتامينات ب،، ومصدر لمعادن أساسية، مثل: الكالسيوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم .

لذا فإن الخروب يعزز الهضم ويسير على ضغط الدم ويعالج نزلات البرد.

عملية الهضم:

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النبانات والاعشاب البرية أن الخروب يحتوي على مادة تعزز إفراز هرمونات الجهاز الهضمي، وتعزز كذلك عملية الهضم والامتصاص في الجسم. كما يستخدم الخروب لعلاج الإسهال عند الأطفال والبالغين على حد سواء.

ويعمل الخروب على خفض مستويات الكولسترول الضار، بسبب محتواه العالي من الألياف القابلة للذوبان، ، وقد يساهم في تقليل نسبة الكولسترول السيء عند المصابين بارتفاع الكولسترول.

ويحتوي الخروب على نسبة جيدة من البوتاسيوم، وهو أحد العناصر الهامة لتعزيز صحة القلب، إذ يساهم في ارتخاء جدران الأوعية الدموية والسيطرة على ضغط الدم .كما يحتوي الخروب على ألياف غذائية قابلة للذوبان تساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم.

كما يساعد تناول الخروب في علاج السعال والإنفلونزا ونزلات البرد ، لاحتوائه على الفيتامينات والمضادات القوية للأكسدة ،ويساعد مضغ أوراق الخروب في علاج مشكلات الحلق والتهاباته.

ويحتوي الخروب على مضادات الأكسدة والتي تساعد على الوقاية من السرطانات ، إذ وجدت بعض الدراسات أن الاستخدام المنتظم للخروب قد يساعد في الوقاية من سرطان الرئة.



الخروب الجاف :

ويعد دقيق الخروب الجاف مصدرًا قليل الدهون المهدرجة والكولسترول والصوديوم ومصدر عالي بالكالسيوم والبوتاسيوم والنحاس والمانجنيز والألياف الغذائية القابلة للذوبان.

لذا فإن الخروب الجاف يعالج حالات الإسهال لدى الكبار والصغار.، ويعالج التهاب الحلق والسعال.، ويعمل على تخفيف القيء. كما علاج أمراض البرد والإنفلونزا.

كما أن تناول الخروب بانتظام يساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، بفضل احتواء الخروب على مادة تعزز إفراز هرمونات الجهاز الهضمي، وتعزز عملية الهضم والامتصاص في الجسم.

ويمكن استخدام مسحوق الخروب الجاف في صناعة العديد من المخبوزات والحلويات والمشروبات ، وغيرها من الصناعات لإضافة النكهة أو باعتبارها مادة مكثفة ومغذية، كما يمكن اعتمادها كمادة محلية طبيعية.

كما يعتبر الخروب مصدرا غنيا لمضادات الأكسدة ولفيتامين هـ، لذا فهو مفيد في تعزيز صحة الشعر وعلاج تساقطه ، كما أن تناول الخروب يساعد في تعزيز صحة البشرة والجلد بشكل عام وهو مهم للوقاية من التجاعيد وعلامات التقدم في السن.



الخروب للحامل:

ويساعد تناول السيدة الحامل للخروب في السيطرة على مشاكل القيء خاصة في بداية الحمل، وقد يساعد في التخفيف من مشكلة الحرقة والاضطرابات الهضمية.

ويعد الخروب مصدرًا للعديد من المعادن والفيتامينات التي من المهم تناولها بكميات كافية خلال الحمل، إلا أنه لا توجد دراسات كافية حول مدى سلامة تناول الخروب والحصص المسموحة للحامل بتناولها منه، لذا فمن الأفضل تناوله بكميات قليلة ومعتدلة.

وبسبب غنى الخروب بالفوسفور والكالسيوم، فإنه قد يساعد في مكافحة مرض هشاشة العظام.

كما يعمل دبس الخروب على تقليل من خطر الإصابة بالأنيميا، لأنه يقدم 5% من الجرعة اليومية الموصى بها من معدن الحديد، الذي يساعد على إنتاج هيموجلوبين الدم، المسئول عن إرسال الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

ويعمل على تحسين مستويات السكر في الدم، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من معدن البوتاسيوم، الذي يعزز تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى البنكرياس، ما يجعله أكثر قدرة على إنتاج هرمون الإنسولين بشكل متوازن.

ويعد عصير الخروب من أشهر المشروبات الصيفية الباردة، وفوائد الخروب عديدة ومتنوعة ، وهو مناسب لمرضى ضغط الدم، لخلوه من الكافيين ، ويحتوي على نسبة جيدة من البوتاسيوم، وهو أحد العناصر الهامة لتعزيز صحة القلب، إذ يساهم في ارتخاء جدران الأوعية الدموية والسيطرة على الضغط.