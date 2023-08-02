مضاد للفطريات ويخفض الكوليسترول.. فوائد مذهلة للزعتر تعرف عليها

الزعتز من أشهر النباتات العشبية الطبيعية المميزة برائحتها الزكية الطيبة، والتي تستخدم في عديد من العلاجات الطبية والطهي، وهو أحد الأعشاب المستخدمة بشكل كبير في الطب العربي، وينمو بشكل عفوي في المناطق المحيطة بالبحر المتوسط.

لذا فإن الزعتر مضاد للفطريات ويعزز المناعة ويخفض الكولسترول .

ومن أهم الزيوت التي يحتوي عليها الزعتر، مادة الثيمول التي تمتلك خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا والفيروسات والبعوض.



كما أن تناول الزعتر مع بعض الأعشاب الأخرى يحسن من أعراض الالتهابات والبلغم عند البالغين. كما تعمل أوراق الزعتر على تعزيز المناعة لغناه بفيتامين ج.

ولأن الزعتر غني بالفيتامينات الهامة للجسم ، خاصةً فيتامين أ و فيتامين ج ، مما يزيد من فرصة استخدامها لمقاومة البرد.

وأثبتت الدراسات أن الزعتر من الأعشاب المهمة للسيدات خلال فترة حملهن، فهو آمن للحوامل والمرضعات عند استهلاكه غذائيًا بكميات معتدلة،







الكوليسترول:

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات والأعشاب البرية ، أن عشب الزعتر قد يساعد في تخفيض نسبة الكولسترول الضار في الدم، ويحمي القلب من أمراضه الخطيرة كالجلطات وتصلب الشرايين

كما أنّه يعمل علي تخفيض ضغط الدم المرتفع. ويعتبر مخفضاً لدرجات الحرارة العالية في الجسم والتي ترافق الحمى والأمراض.

وقال إن اوراق الزعتر تساعد في تطهير المسالك البولية ، كما أنّه يسكّن المغص ويدرّ البول ويطرد الأملاح والترسبات والسموم من الجسم.



وتعد عشبة الزعتر معالج فعال للسعال ويعالج التهاب القصبات الهوائية والربو التحسسي ، ويطرد البلغم. ويحفّز أداء الجهاز المناعي ويساعده على مقاومة الأمراض ، كما يعدّ مسكناً قوياً للآلام ومنشّطاً للدورة الدموية . ويفيد في علاج التهابات المفاصل الروماتزمية.



الجهاز الهضمي:



تكمن فوائد شرب الزعتر البري في تعزيز صحة الجهاز الهضمي بالآتي فهو يعمل على تقليل الجراثيم المعوية كونه يمتلك خصائص مضادة للميكروبات.،ويدعم وتعزيز قوة البكتيريا النافعة في الأمعاء.

الى جانب زيادة طبقة المخاط المعوية مما يحمي بطانة المعدة من حمض المعدة الذي يؤدي إلى تآكلها أحيانًا مسببًا قرحة المعدة.

كما يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع، كما أنه يعمل على خفض الكولسترول السيء في الجسم، مما يجعله مساهم جيد في الحد من أمراض القلب.



كما يقلل الزعتر من الالتهابات والتهيج الذي يصيب البشرة، مثل: الأكزيما، وحب الشباب نظرًا لخصائصه التي تحارب البكتيريا المُسببة لحب الشباب.

كما تساعد عشبة الزعتر في تحسين كفاءة الجهاز التنفسي وتخلص الجسم من الاملاح المتراكمة والزائده ، فهو يساعد في علاج التهاب الشعب الهوائية.. حيث يتتبى زيت الزعتر المستخلص من أوراق النبات يعتبر وصفة طبيعية تساعد على علاج أعراض إلتهاب الشعب الهوائية، مثل السعال ، الحمّي و البلغم.



و يعمل الزعتر على طرد السموم والاملاح المتراكمة والزائده في الجسم ،ويعد الزعتر عشب بري .. يحسن كفاءة الجهاز التنفسي وتخلص الجسم من الاملاح المتراكمة والزائده .

تنشيط الذاكرة:



ويعمل الزعتر الأخضر، يعمل على تنشيط الذاكرة وينصح بتناوله على شكل شاي بعد الإفطار أو مع زيت الزيتون على السحور، لأنه يحسن المزاج ويساعد على النوم.

وعند تحضير مغلي عشبة الزعتر لمدة دقائق ثم شرب المنقوع مرتين إلى ثلاث مرات يومياً مع إضافة ملعقة من العسل الطبيعي لتحلية مذاقه الحار…حيث ان مغلي الزعتر كذلك في تطهير الأمعاء من الجراثيم والطفيليات والفطريات التي تسبّب الإسهال .





وعند تناول مشروب مغلي الزعتر يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي.، تعزيز البكتيريا النافعة في الأمعاء والتقليل من البكتيريا الضارة.، - احتواء الزعتر البري على مضادات الميكروبات يساعد على التقليل من الإصابة بالجراثيم المعوية.و حماية بطانة المعدة من خلال زيادة المخاط وهذا يقلل من الإصابة بقرحة المعدة.، وكذا علاج عسر الهضم والأعراض المصاحبة له.،- التقليل من ارتجاع الحمض من المعدة إلى المريء.



والزعتر يعمل على امتصاص المواد الغذائية بشكل افضل ، ويطرد الفطريات والطفيليات ، كما يحتوي علي مضادات اكسدة طبيعية .





