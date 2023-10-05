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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أحمد سعد يتألق أمام الرئيس السيسي بأغنية "البلد دي مابتوقعش".. ويستعد لحفله بأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

صدى البلد

تألق النجم أحمد سعد فى احتفالية نصر أكتوبر المجيد، حيث قدم أغنية خاصة احتفالًا بمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر بعنوان "البلد دي ما بتوقعش ومعاها ربنا"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية وقادة القوات المسلحة، وبرع احمد سعد فى تقديم الأغنية بشكل لاقى تفاعل الحضور بشكل كبير.


من جهة أخرى يستعد النجم أحمد سعد، والنجمة روبى، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخما بأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوم الأربعاء 18 أكتوبر، حيث يلتقى سعد وروبى مع جمهورهما فى حفل كبير، يقدمان من خلاله مجموعة من أغانيهما المختلفة والتى حققت نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية ومنها لأحمد سعد "إيه اليوم الحلو ده، سايرينا يا دنيا، عليكي عيون، اختياراتي مدمرة حياتي"، وغيرهم، كما تغنى روبى روائعها "ليه بيدارى، نمت ننة، حتة تانية، قلبى بلاستيك"، وغيرها من الأغنيات.


ويأتى الحفل بعد النجاحات الكبيرة التي حققها أحمد سعد مؤخرا وحصده العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل أغنية عربية، خلال حفل توزيع جوائز «الموريكس دور» لعام 2023، الذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت.


ويعد النجم أحمد سعد من الأصوات المهمة على الساحة والتى تحظى بجماهيرية طاغية فى كل الدول العربية، وحققت أغانيه الأخيرة نسب مشاهدة مرتفعة، كما تحقق حفلاته اكبر نسبة حضور، وقد حقق أحمد سعد نجاحا باهرا فى جميع أغانيه التى يطرحها وتحقق انتشاراً واسعاً وتخطف الترند من أول لحظة.


وتواصل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقديم الحفلات الغنائية لكبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربى، حيث استضاف مسرح أوبرا جامعة مصر مؤخرا عدد كبير من الحفلات الهامة منها حفل غنائى للنجم البنانى وائل جسار وقبله النجم بهاء سلطان فى حفل فنى كبير، ونجم الجيل تامر حسنى فى احتفالية خاصة، والفنان الكبير مدحت صالح، والشيخ ياسين التهامى، وحققت الحفلات ردود فعل واسعة، وذلك فى إطار خطة الجامعة التى تستهدف تنظيم مجموعة من الحفلات الغنائية يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والدول العربية الشقيقة.

وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد احتفلت بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها كواحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها.

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