تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن موعد انطلاق المسابقة الجديدة لوظيفة معلم مساعد 2024

ومن جانبه حسم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، موعد انطلاق المسابقة الجديدة لوظيفة معلم مساعد 2024

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أن يكون موعد انطلاق المسابقة الجديدة لوظيفة معلم مساعد 2024 ، هو شهر يناير 2024.

وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء ، بيانا عاجلاً ، لحسم موعد انطلاق المسابقة الجديدة لوظيفة معلم مساعد 2024 ، وهو شهر يناير 2024.

وجاء نص هذا البيان كالتالي :

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ببدء إعلان نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني.

وفي إطار تلبية حاجة وزارة التربية والتعليم من المعلمين، وجه رئيس الوزراء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالاستعداد لـ انطلاق المسابقة الجديدة لوظيفة معلم مساعد 2024 “ للعام الثالث ” لطرحها في شهر يناير ٢٠٢٤.

رابط نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد

وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم بإعلان نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك للمتقدمين بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك على موقع https://jobs.caoa.gov.eg/

ومن المقرر أن يتم فتح باب التظلم من نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غدا ولمدة أسبوعين، وسوف يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإعلان عن نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باقي المحافظات تباعا.

توقيع قرارات تعاقد المعلمين الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم

ومن جانبه .. وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة ٣٠ ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع المقبل وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أكد على أن المعلمين الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.