بديل دانييل ريكاردو المشارك في فورمولا-1 القطرى| تفاصيل

كشف فريق السباقات ألفا تاوري خلال بيان رسمي له أن السائق وليام لاوسن النيوزيلندي سيحل محل دانييل ريكياردو الأسترالي في سباق جائزة قطر ، والذى سيتم أقامته ببطولة العالم لـ سباقات سيارات فورمولا-1 ، وسيغيب دانييل ريكاردو بسبب كسر في يده .
ومن المتوقع ان يعود ريكياردو الي السباقات في سباق جائزة أمريكا الكبرى يوم 22 من شهر أكتوبر، وسيحل ريكياردو محل الهولندي نيك دي فرايس، في فريق ألفا تاوري .
شارك دانييل ريكاردو في سباقين ولكنه تعرض لكسر في يده خلا إحدى تجارب سباق جائزة هولندا الكبرى في شهر أغسطس الماضي ولم يشارك في أي سباق منذ أصابته، و سيتم بقاء السائق ريكياردو والسائق الياباني يوكي تسوندا في موسم عام 2024.
وجدير بالذكر أن الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول يمكن أن يتوج بلقب بطولة العالم للمرة الثالثة في سباق المسافات القصيرة المقرر إقامته في سباق جائزة قطر الكبرى .