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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بديل دانييل ريكاردو المشارك في فورمولا-1 القطرى| تفاصيل

بديل دانييل ريكاردو
بديل دانييل ريكاردو المشارك في فورمولا-1 القطرى

كشف فريق السباقات ألفا تاوري خلال بيان رسمي له أن السائق وليام لاوسن النيوزيلندي سيحل محل دانييل ريكياردو الأسترالي في سباق  جائزة قطر ، والذى سيتم أقامته ببطولة العالم لـ سباقات سيارات  فورمولا-1 ، وسيغيب دانييل ريكاردو بسبب كسر في يده .

 بديل دانييل ريكاردو المشارك في فورمولا-1 القطرى

ومن المتوقع ان يعود ريكياردو الي السباقات في سباق جائزة أمريكا الكبرى يوم 22 من شهر أكتوبر، وسيحل ريكياردو محل الهولندي نيك دي فرايس، في فريق ألفا تاوري .

 بديل دانييل ريكاردو المشارك في فورمولا-1 القطرى

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شارك دانييل ريكاردو في سباقين ولكنه تعرض لكسر في يده خلا إحدى تجارب سباق جائزة هولندا الكبرى في شهر أغسطس الماضي ولم يشارك في أي سباق منذ أصابته، و سيتم بقاء السائق ريكياردو والسائق الياباني يوكي تسوندا في موسم عام 2024.

 بديل دانييل ريكاردو المشارك في فورمولا-1 القطرى

وجدير بالذكر أن الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول يمكن أن يتوج بلقب بطولة العالم للمرة الثالثة في سباق المسافات القصيرة المقرر إقامته في سباق جائزة قطر الكبرى .

 

 

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