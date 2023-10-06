بديل دانييل ريكاردو المشارك في فورمولا-1 القطرى| تفاصيل

كشف فريق السباقات ألفا تاوري خلال بيان رسمي له أن السائق وليام لاوسن النيوزيلندي سيحل محل دانييل ريكياردو الأسترالي في سباق جائزة قطر ، والذى سيتم أقامته ببطولة العالم لـ سباقات سيارات فورمولا-1 ، وسيغيب دانييل ريكاردو بسبب كسر في يده .

بديل دانييل ريكاردو المشارك في فورمولا-1 القطرى

ومن المتوقع ان يعود ريكياردو الي السباقات في سباق جائزة أمريكا الكبرى يوم 22 من شهر أكتوبر، وسيحل ريكياردو محل الهولندي نيك دي فرايس، في فريق ألفا تاوري .

بديل دانييل ريكاردو المشارك في فورمولا-1 القطرى

شارك دانييل ريكاردو في سباقين ولكنه تعرض لكسر في يده خلا إحدى تجارب سباق جائزة هولندا الكبرى في شهر أغسطس الماضي ولم يشارك في أي سباق منذ أصابته، و سيتم بقاء السائق ريكياردو والسائق الياباني يوكي تسوندا في موسم عام 2024.

بديل دانييل ريكاردو المشارك في فورمولا-1 القطرى

وجدير بالذكر أن الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول يمكن أن يتوج بلقب بطولة العالم للمرة الثالثة في سباق المسافات القصيرة المقرر إقامته في سباق جائزة قطر الكبرى .