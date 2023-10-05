تنتج شركات تصنيع السيارات الإصدارات بكافة أشكال المحركات ، وذلك من اجل تلبية احتياجات المواطنين في كافة أنحاء العالم ، وبالتالي يتم إنتاج سيارات بمحركات كبيرة وصغيرة ، وذلك لان هناك من يحب اقتناء السيارات التي تحتوي علي محركات كبيرة وهناك من يحب اقتناء السيارات التي تعمل بـ محركات صغيرة .

هل المحرك الأصغر دائما الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود

بالإضافة الي أن حجم المحرك له علاقة مباشرة بنسبة استهلاك الوقود بالسيارة ، وذلك الأمر يقف حسب رغبة المواطنين سواء في شراء سيارات ذات محرك كبير أو سيارات ذات محرك صغير .

هل المحرك الأصغر دائما الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود

- يعرض موقع صدى البلد الفرق بين محرك السيارة الكبير والصغير ونسبه استهلاكه للوقود :

هل المحرك الأصغر دائما الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود

- المحركات الصغير :

المحركات الصغيرة دائما ما تكون موفرة للبنزين وذلك لان الوقود المستخدم أقل من الوقود المستخدم بـ المحركات الكبيرة، بالإضافة الي أن كمية الهواء التي تدخل الي المحرك تكون أقل من كمية الهواء التي تدخل للمحركات الكبيرة ، وبالتالي كلما صغر محرك السيارة أقل استهلاك الوقود وقل الزيت التي تحتاج اليه السيارة وتقل تكلفة صيانتها أيضا .

هل المحرك الأصغر دائما الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود

عند السير بمحركات السيارة الصغيرة داخل المدينة تستهلك السيارة نسبة قليلة من الوقود، ولكن عند التسارع بالسيارة ذات المحرك السيارة فذلك يزيد من استهلاك السيارة للوقود اكثر من المحركات الكبيرة وذلك بسبب الجهد المطلوب للتسارع .

- المحركات الكبيرة :

هل المحرك الأصغر دائما الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود

محركات السيارة الكبيرة تعتبر هي أفضل وسيلة لتقليل استهلاك الوقود عند السير بسرعات عالية ، بالإضافة الي أن المحركات الكبيرة تعطي أداء أقوي وتسارع أقوي وتتحمل المزيد من الأحمال .

- السعات اللترية للمحركات :

هل المحرك الأصغر دائما الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود

محركات السيارات الصغيرة تتراوح من 1000 سي سي ، وتصل الي 1900 سي سي ، بينما تنطلق السيارات الكبيرة بمحركات تصل الي 2000 سي سي و أكثر من 2000 سي سي .