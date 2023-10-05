عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هل المحرك الأصغر دائما الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود؟

هل المحرك الأصغر
هل المحرك الأصغر دائما الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود

تنتج شركات تصنيع السيارات الإصدارات بكافة أشكال المحركات ، وذلك من اجل تلبية احتياجات المواطنين في كافة أنحاء العالم ، وبالتالي يتم إنتاج سيارات بمحركات كبيرة وصغيرة ، وذلك لان هناك من يحب اقتناء السيارات التي تحتوي علي محركات كبيرة وهناك من يحب اقتناء السيارات التي تعمل بـ محركات صغيرة .

 هل المحرك الأصغر دائما الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود

لو معاك 100 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق

5 سيارات SUV مميزة لا تزيد على 700 ألف جنيه| صور

بالإضافة الي أن حجم المحرك له علاقة مباشرة بنسبة استهلاك الوقود بالسيارة ، وذلك الأمر يقف حسب رغبة المواطنين سواء في شراء سيارات ذات محرك كبير أو سيارات ذات محرك صغير .

 هل المحرك الأصغر دائما الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود

- يعرض موقع صدى البلد الفرق بين محرك السيارة الكبير والصغير ونسبه استهلاكه للوقود :

 هل المحرك الأصغر دائما الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود

- المحركات الصغير :

المحركات الصغيرة دائما ما تكون موفرة للبنزين وذلك لان الوقود المستخدم أقل من الوقود المستخدم بـ المحركات الكبيرة، بالإضافة الي أن كمية الهواء التي تدخل الي المحرك تكون أقل من كمية الهواء التي تدخل للمحركات الكبيرة ، وبالتالي كلما صغر محرك السيارة أقل استهلاك الوقود وقل الزيت التي تحتاج اليه السيارة وتقل تكلفة صيانتها أيضا .

 هل المحرك الأصغر دائما الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود

عند السير بمحركات السيارة الصغيرة داخل المدينة تستهلك السيارة نسبة قليلة من الوقود، ولكن عند التسارع بالسيارة ذات المحرك السيارة فذلك يزيد من استهلاك السيارة للوقود اكثر من المحركات الكبيرة وذلك بسبب الجهد المطلوب للتسارع .

- المحركات الكبيرة :

 هل المحرك الأصغر دائما الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود

محركات السيارة الكبيرة تعتبر هي أفضل وسيلة لتقليل استهلاك الوقود عند السير بسرعات عالية ، بالإضافة الي أن المحركات الكبيرة تعطي أداء أقوي وتسارع أقوي وتتحمل المزيد من الأحمال .

- السعات اللترية للمحركات :

 هل المحرك الأصغر دائما الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود

محركات السيارات الصغيرة تتراوح من 1000 سي سي ، وتصل الي 1900 سي سي ، بينما تنطلق السيارات الكبيرة بمحركات تصل الي 2000 سي سي و أكثر من 2000 سي سي .

أشكال المحركات السيارة الكبيرة شركات تصنيع السيارات تصنيع السيارات احتياجات المواطنين محركات صغيرة حجم المحرك شراء سيارات المحركات الصغيرة محركات السيارات الصغيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سعيدة من الحكومة للمواطنين الأسبوع المقبل.. تفاصيل

تطور مفاجئ.. قرار عاجل من أحمد فتوح بشأن انتقاله لصفوف الأهلي

بعد جدل إغلاق كليات قمة..خبير: مقترح غير مقبول بدون دراسة مستفيضة |خاص

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

قاض تونسي يصدر حكما ضد عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر

إصابة هاني الناظر بمرض خطير .. ومنشور مؤثر من نجله | شاهد

إعصار في الزمالك| صدمة بسبب لشبونة.. فتوح يحسم جدل الانضمام للأهلي.. وثنائي "الأبيض" خارج المنتخب

موضوعات متعلقة

سيارات أوتوماتيك سعرها من 350 لـ 500 ألف جنيه

بورصة المحافظات| أسعار توسان وأوكتافيا وبيجو بـ الأقصر

بورشة تنظم سباق Rennsport Reunion للجرارات | فيديو

شاهد| سائق يقود شاحنة على عجلتين

سوزوكي سويفت 2024 تظهر لأول مرة

أسعار هوندا سيتي الجديدة بالسوق المصري| صور

بسعر متشابه.. الفرق بين هيونداي إلنترا hd و نيسان سنترا 2024

بدون زيادات.. سعر جاك JS3 و جاك JS4 موديل 2024

ترشيحاتنا

خبراء التعليم يتحدثون عن وضع المعلم وأهمية رسالته في مصر| خاص

الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على يونيون سان جيلواز في الدوري الأوروبي

رد مزلزل من الجيش السوري بعد انفجار الكلية الحربية | فيديو

غادة عبد الرازق تبكي على الهواء.. فيديو

أعرفوا بتتكلموا مع مين.. مصطفى بكري: بيان البرلمان الأوروبي تدخل سافر بالشئون المصرية

برئاسة حازم بدوي.. متى يبدأ التشكيل الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات عمله؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة صيفية مبهجة.. هيدي كرم تستعرض جمالها | شاهد

تظاهرة في حب الطبيب.. تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني الناظر

تصميم مختلف.. منى زكي تثير ضجة بفستانها| شاهد

فستان جريء.. رانيا يوسف تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

تطورات حالة الطقس في مرسى مطروح.. الأمطار توقفت| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

اﻟﻤﺰﻳﺪ