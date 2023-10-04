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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات أوتوماتيك سعرها من 350 لـ 500 ألف جنيه

سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك سعرها من 350 لـ 500 ألف جنيه

يوجد داخل سوق السيارات المصري للمستعمل عدد كبير من الإصدارات المعروضة للبيع والتي يرغب في شرائها الكثير من المواطنين المصرين، وتوافره هذه الطرازات المستعملة بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير مسبوق ومن ضمن السيارات المعروضة للبيع سكودا أوكتافيا A4، ومرسيدس 280S، وشيري تيجو 3 ، وسانج يونج تيفولي، وتويوتا كورولا .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري 5 سيارات أوتوماتيك سعرها من 350 لـ 500 ألف جنيه :

1- تويوتا كورولا موديل 2010

تستمد سيارة تويوتا كورولا موديل 2010 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وتعرض تويوتا كورولا للبيع باللون الأسود ، ولا يوجد بالسيارة دهانات ، وبها رخصة سارية .

 تويوتا كورولا موديل 2010

سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل الي 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية، وقوة محركها .

2- سانج يونج تيفولي موديل 2017

تعرض سانج يونج تيفولي موديل 2017 للبيع باللون الفضي ، وتمكنت من قطع مسافة سير تصل الي 9999 ألف/كم، وبها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعه محركها الي 1600 سي سي، ولا يوجد بالسيارة دهانات ، وبها رخصة سارية .

 سانج يونج تيفولي موديل 2017

يبلغ سعر سانج يونج تيفولي موديل 2017 داخل سوق المستعمل المصري 480 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة .

3- شيري تيجو 3 موديل 2017

تنقل قوة سيارة  شيري تيجو 3 موديل 2017 الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتباع  شيري تيجو 3 باللون الفضي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية لمدة سنيتن .

شيري تيجو 3 موديل 2017

تتواجد سيارة  شيري تيجو 3 موديل 2017 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

4- مرسيدس 280S موديل 1984

تنتمي مرسيدس 280S موديل 1984 الي فئة السيارات السيدان ، ويصل سعة محركها الي 2800 سي سي ، وتباع باللون النبيتي ، وتنقل قوة مرسيدس 280S الي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

مرسيدس 280S موديل 1984

تأتي سيارة مرسيدس 280S موديل 1984 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 380 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وقوة محركها .

5- سكودا اوكتافيا موديل 1999

تمكنت سكودا اوكتافيا موديل 1999 من قطع مسافة سير تصل الي 890 ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، ويصل سعة محرك سكودا اوكتافيا الي 1600 سي سي ، وتباع باللون الفضي ، ولا يوجد بالسيارة دهانات ، وبها رخصة سارية .

 سكودا اوكتافيا موديل 1999

تتوافر سيارة سكودا اوكتافيا موديل 1999 داخل سوق السيارات المصري بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سكودا اوكتافيا A4 مرسيدس 280S شيري تيجو 3 سانج يونج تيفولي تويوتا كورولا تويوتا كورولا موديل 2010

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