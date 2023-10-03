عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات SUV مميزة لا تزيد على 700 ألف جنيه| صور

سيارات SUV مميزة
سيارات SUV مميزة بـ 700 ألف جنيه

يمتلئ السوق المصري للسيارات المستعملة بالكثير من طرازات السيارات التي يرغب في اقتنائها أغلب المواطنين ، خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير متوقع ومن ضمن السيارات المعروض للبيع كيا كارينز، ونيسان قشقاي، وفولكس فاجن تيجوان، وسوزوكي فيتارا، وهيونداي ix35 .

كيا سيراتو 2024 تباع بأسعار جديدة| تعرف عليها

الحق العرض.. فولكس فاجن جولف بدون أوفر برايس أو رسوم

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات SUV مستعملة لا تزيد عن 700 ألف جنيه :

1- كيا كارينز موديل 2014

تستمد كيا كارينز قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتباع باللون الفضي، وتمكنت كارينز من قطع مسافة تصل الي 160 كم/ساعة، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

 كيا كارينز موديل 2014

تتواجد سيارة كيا كارينز موديل 2014 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

2- نيسان قشقاي  

تنقل قوة سيارة نيسان قشقاي موديل 2017 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الرمادي ، وتمكنت نيسان قشقاي من قطع مسافة تصل الي 600 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية .

 نيسان قشقاي  

تتوافر سيارة نيسان قشقاي موديل 2017 داخل سوق السيارات المصري بسعر 620 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

3- فولكس تيجوان موديل 2008

تعرض سيارة  فولكس تيجوان للبيع باللون الرمادي ، وتمكنت من قطع مسافة سير تصل الي 999 ألف/كم، وبها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعه محركها الي 1800 سي سي ، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

فولكس تيجوان موديل 2008

سعر سيارة  فولكس تيجوان موديل 2008 المستعملة يصل الي 640 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محركها .

4- سوزوكي فيتارا

تنتمي سوزوكي فيتارا موديل 2016 الي فئة السيارات الـ SUV ، ويصل سعه محركها الي 1600 سي سي، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 132 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات ، وبها رخصة سارية .

سوزوكي فيتارا

يبلغ سعر سوزوكي فيتارا موديل 2016 في سوق المستعمل 680 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

5- هيونداي ix35 موديل 2015

تمكنت هيونداي ix35 من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الرمادي ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

هيونداي ix35 موديل 2015

تأتي سيارة هيونداي ix35 موديل 2015 داخل سوق السيارات بسعر 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

كيا كارينز نيسان قشقاي فولكس فاجن تيجوان سوزوكي فيتارا هيونداي ix35 طرازات السيارات نيسان قشقاي موديل 2017 هيونداي ix35 موديل 2015

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

اغتنم الفرصة.. شهادة إدخار جديدة بعائد 65%| تفاصيل

الغرف التجارية تزف بشرى بشأن أسعار السلع الفترة المقبلة

بقيمة 47.5 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة|استثمر فلوسك بأعلى ربح

موضوعات متعلقة

لماذا تأخرت تسلا في طرح سيارة "سايبر تراك" الجديدة؟

كيف يمكن إستخدام الفرامل بشكل صحيح خلال فصل الخريف؟

بـ 7 مقاعد.. أسعار ميتسوبيشي إكسباندر 2023

بعد توافرها بمصر .. سعر جاك JS2 الرياضية الجديدة| صور

الفرق بين بيجو 3008 و ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2023

كيا سيراتو 2024 تباع بأسعار جديدة| تعرف عليها

سيارات مستعملة بحالة جيدة يصل سعرها لـ 400 ألف جنيه

5 سيارات 2024 فاخرة لم ترتفع أسعارها| تعرف عليهم

ترشيحاتنا

يبقي مش هيقول حاجة.. الرئيس السيسي يمازح أمل الحناوي بسبب وزير الصحة

اشتية: من يؤمن بحل الدولتين عليه الاعتراف بدولة فلسطين

وفاة امرأة.. فيروس غرب النيل يثير الذعر في أمريكا

وظائف خالية بوزارة الأوقاف.. قدم الآن

متى يبدأ الثلث الأخير من الليل؟ اعرف التوقيت الصحيح وردد 50 دعوة مستجابة

عودة فيروس كورونا.. الكونجرس الأمريكي يمدد بعض برامج التأهب للوباء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا تخلي جيفارا عن جنسيته الكوبية؟.. تفاصيل تاريخية مدهشة

تحسن وظائف المخ.. اكتشف أقوى الأطعمة لتقوية الذاكرة

بعد ظهورها مع المغنى الشعبي عنبه.. إطلالات أثارت الجدل للفنانة مايان السيد

بسعر خرافي.. ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها

فيديو

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

٣ مدن عربية في خطر بعد دانيال .. هل الإسكندرية منها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ