5 سيارات SUV مميزة لا تزيد على 700 ألف جنيه| صور

يمتلئ السوق المصري للسيارات المستعملة بالكثير من طرازات السيارات التي يرغب في اقتنائها أغلب المواطنين ، خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير متوقع ومن ضمن السيارات المعروض للبيع كيا كارينز، ونيسان قشقاي، وفولكس فاجن تيجوان، وسوزوكي فيتارا، وهيونداي ix35 .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات SUV مستعملة لا تزيد عن 700 ألف جنيه :

1- كيا كارينز موديل 2014

تستمد كيا كارينز قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتباع باللون الفضي، وتمكنت كارينز من قطع مسافة تصل الي 160 كم/ساعة، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

كيا كارينز موديل 2014

تتواجد سيارة كيا كارينز موديل 2014 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

2- نيسان قشقاي

تنقل قوة سيارة نيسان قشقاي موديل 2017 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الرمادي ، وتمكنت نيسان قشقاي من قطع مسافة تصل الي 600 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية .

نيسان قشقاي

تتوافر سيارة نيسان قشقاي موديل 2017 داخل سوق السيارات المصري بسعر 620 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

3- فولكس تيجوان موديل 2008

تعرض سيارة فولكس تيجوان للبيع باللون الرمادي ، وتمكنت من قطع مسافة سير تصل الي 999 ألف/كم، وبها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعه محركها الي 1800 سي سي ، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

فولكس تيجوان موديل 2008

سعر سيارة فولكس تيجوان موديل 2008 المستعملة يصل الي 640 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محركها .

4- سوزوكي فيتارا

تنتمي سوزوكي فيتارا موديل 2016 الي فئة السيارات الـ SUV ، ويصل سعه محركها الي 1600 سي سي، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 132 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات ، وبها رخصة سارية .

سوزوكي فيتارا

يبلغ سعر سوزوكي فيتارا موديل 2016 في سوق المستعمل 680 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

5- هيونداي ix35 موديل 2015

تمكنت هيونداي ix35 من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الرمادي ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

هيونداي ix35 موديل 2015

تأتي سيارة هيونداي ix35 موديل 2015 داخل سوق السيارات بسعر 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .