الإمارات تعليقا على حادث حمص: نرفض جميع أشكال العنف والإرهاب

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا تعليقا علر الحادث الإرهابي الذي ضرب الكلية الحربية السورية في مدينة حمص والذي أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين بينهم نساء وأطفال.

وأعربت الخارجية الإماراتية عن إدانة دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية الحربية في حمص وسط سوريا، وأسفر عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص.

كما عبرت الإمارات عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وتقدمت الوزارة بخالص تعازيها ومواساتها لحكومة الجمهورية العربية السورية وشعبها ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.