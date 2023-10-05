سوريا تعلن حصيلة الهجوم الإرهابي على الكلية الحربية في حمص

أعلنت السلطات السورية اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023 عن حصيلة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حفل التخرج العسكري في محافظة حمص.

وقالت مديرية الصحة في حمص، إن الهجوم بالطائرة المسيرة أسفر عن مصرع 67 شخصا وإصابة 211 آخرين، بحسب ما أوردته فضائية "الشرق" في نبأ عاجل.

وذكرت القيادة العامة للجيش السوري، في وقت سابق من اليوم الخميس في بيان لها، إنه إمعاناً في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة، وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج".