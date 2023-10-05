زيلينسكي: القوات الروسية وجهت ضربة صاروخية متعمدة على متجر ومقهى في خاركيف

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن الهجوم الصاروخي الروسي الذي أسفر عن مقتل 51 شخصًا لم يكن “ضربة عمياء” ولا يمكن أن تكون القوات الروسية غير مدركة للمكان الذي كانت تضربه.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي بالفيديو، الذي ألقاه أثناء حضوره قمة المجموعة السياسية الأوروبية في إسبانيا: “القوات الروسية وجهت ضربة صاروخية متعمدة على قرية في منطقة خاركيف على متجر عادي ومقهى”.

وأضاف: “لا يمكن أن تكون القوات الروسية غير مدركة للمكان الذي كانت تضربه.. لم تكن هذه ضربة عمياء”.

وفي وقت سابق من اليوم، ، كرر زيلينسكي، دعوته لمزيد من الدفاعات الجوية بعد الضربة الروسية في قرية حروزا في منطقة كوبيانسك، والتي خلفت 51 قتيلا على الأقل.

وقال زيلينسكي للصحفيين في غرناطة بإسبانيا: “أعتقد أنه من المستحيل اليوم حماية الناس، خاصة خلال فصل الشتاء، إلا عن طريق الدفاع الجوي، لحماية الأشخاص الذين ماتوا بشكل مأساوي للغاية بسبب هذا الهجوم الإرهابي اللاإنساني”.

وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أن روسيا تهاجم منطقة خاركيف بشكل يومي ولا يمكن أن تساعد إلا الدفاعات الجوية.

وخلال اجتماعاته مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والمستشار الألماني أولاف شولتس، قال زيلينسكي إنه يركز على حاجة أوكرانيا للدفاع الجوي ويعتقد أنه تم إحراز الكثير من التقدم للحصول على الدعم المطلوب.