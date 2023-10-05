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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مثير للاشمئزاز.. توبيخ أمريكي لـ زيلينسكي بسبب سلوكه

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكي “البنتاجون” دوجلاس ماكجريجور، اليوم الخميس، إن طلبات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي لتمويل أوكرانيا أمر مخزي.

وكتب ماكجريجور، عبر منصة “إكس”: "سلوك زيلينسكي مثير للاشمئزاز… لقد أرسل عشرات الآلاف من مواطنيه إلى حتفهم. كل بضع دقائق يفتح فمه ويطلب مليار دولار أخرى من الولايات المتحدة، وليس لدينا طريقة لتتبع أين تذهب أموالنا. إنه أمر مثير للاشمئزاز".

وفي وقت سابق من اليوم، قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكي “البنتاجون” دوجلاس ماكجريجور، إن أوكرانيا خسرت الصراع بالفعل بسبب استنفاد المخزونات العسكرية الغربية.

نفاد الذخيرة والمعدات

وكتب ماكجريجور، عبر منصة “إكس”، أن "واشنطن وحلفائها ينفدون من الذخيرة والمعدات، كما أن الدعم الداخلي لأوكرانيا ينضب".

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وأضاف أن “الحقيقة القاسية أن الحرب بالوكالة في أوكرانيا حرب خاسرة”.

فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا

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