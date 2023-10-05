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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الإمارات يتخذ قرارا هاما بشأن لبنان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد  رئيس الحكومة اللبنانية المؤقتة  نجيب ميقاتي  الذي وصل إلى البلاد في وقت سابق اليوم، حيث بحثا الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها. 

 

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية؛ فقد اتفق الجانبان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح سفارة دولة الإمارات في بيروت، و تشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية لتسهيل إصدار تأشيرات دخول اللبنانيين إلى دولة الإمارات. 

وشدد رئيس الإمارات على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه وحدة لبنان وما يحقق تطلعات شعبه في التنمية والازدهار. 

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