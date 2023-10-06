أميرة أبو شقة : حصلت على الميدالية الذهبية في الفرق ببطولة أفريقيا للرماية.. فيديو

حلت البطلتان هالة الجوهري وأميرة أبو شقة، ضيوفا على الإعلامي شريف عامر، في حلقة خاصة ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بعد تتويجهما بذهبية أفريقيا والتأهل لأولمبياد باريس للرماية.

وقالت أميرة أبو شقة، لاعبة منتخب مصر للرماية : "أنا ماسكة سلاح طول النهار ولو الطلقة طلعت مفيهاش رجعة وده أثر علي في اتخاذ القرار".

وأضافت: "رياضة الرماية محدش يقدر يمارسها قبل عمر 12 عاما"، وقالت : "إيطاليا أفضل دولة في العالم برياضة الرماية ولكن في مصر عزمي محيلبة مؤهل للحصول على ميدالية في الأولمبياد هذا العام".

وأشارت: "حصلت على الميدالية الذهبية لي في الفرق في بطولة أفريقيا للرماية، وأمارس رياضة الرماية منذ 22 عاما".