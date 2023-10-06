عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نجاح استئصال ورم خبيث من قاع جمجمة طفلة في "الأطفال الجامعي بطنطا"

جامعة طنطا
جامعة طنطا

نجح فريق طبي من قسم جراحة الأنف الأذن والحنجرة بمستشفيات جامعة طنطا فى إجراء جراحة   لمريضة  بمستشفى سرطان الأطفال الجامعي الجديد (٥٧٣٥٧ فرع طنطا سابقا)، تم فيها استئصال ورم سرطانى خبيث بالجزء الأيسر من عظام الفك السفلى بقاع الجمجمة بجوار الشريان والوريد الرئيسى للمخ .

احتفالا باليوبيل الذهبي.. ثقافة طنطا تكرم أبطال نصر أكتوبر المجيد

أشاد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بدقة ومهارة الفريق الطبي الذى قام باجراء الجراحة،  مؤكداً  ان مستشفى سرطان الاطفال الجامعى الجديدة  تقدم  الرعاية الطبية المتكاملة التشخيصية والعلاجية  للمرضى السرطان من الأطفال بمحافظات  الدلتا بكفاءة متميزة وفقا للمقاييس والبروتوكولات العلاجية العالمية

أوضح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا أنه فور استقبال المريضة بمستشفى سرطان الأطفال الجامعى ، تم تشكيل فريق طبى من التخصصات الطبية المطلوبة؛ مشيرا إلى أن الجراحة استغرقت ٩ ساعات  لاستئصال الورم والجزء الأيسر من الفك السفلى مع تشريح الجزء الأيسر من الرقبة واستئصال الغدد الليمفاوية، وإجراء جراحة تجميلية مع استعاضة الجزء السفلى من الفك الأيسر بواسطة مفصل صناعى من التيتانيوم وشرائح معدنية من التيتانيوم تم تشكيلها بناءا على نموذج مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد مطابقة للفك السفلى بمستشفى الأنف والاذن بمستشفيات جامعة طنطا.

سقطة البرلمان الأوروبي.. اتهم مصر كذبا بقضية هشام قاسم وتدبير مكيدة فاشلة| كشف الحقائق

 

أوضح الدكتور هشام توفيق المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي لسرطان الأطفال، أن الطفلة فور استقبالها تم تشخيصها بورم سرطانى خبيث بالجزء الايسر من عظام الفك السفلى بقاع الجمجمة بجوار الشريان والوريد الرئيسى للمخ غير منتشر بالجسم، وتم تلقى العلاج الكيماوى قبل الجراحة بواقع ٦ جرعات بدءا من ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ وحتى ٤ سبتمبر ٢٠٢٣، وسوف يتم استكمال العلاج الكيماوى بعد الجراحة خلال اسبوعين من العملية بواقع ٨ جرعات، مع احتمالية بدء علاج اشعاعى بناءا على نتيجة التحليل الباثولوجى للورم.

احتفالا باليوبيل الذهبي.. ثقافة طنطا تكرم أبطال نصر أكتوبر المجيد

تمت الجراحة تحت اشراف الدكتور مجدي عيسى رئيس قسم الانف والاذن والحنجرة وضم الفريق الطبي الجراحي المشارك الدكتور احمد خطاب ابراهيم،  بمساعدة  الدكتورة ايمان فارس، والدكتور عماد اسماعيل، والدكتور سالم الجرزة، والدكتور  ربيع السيد ديكو والدكتورة دعاء علي بركات، ومن فريق التخدير  الدكتور ايمن عبد المقصود استاذ ورئيس قسم التخدير والرعاية المركزة والدكتورة هدي عز، والدكتور سامح فتحي، والدكتورة مروة ابو جبل، والدكتورة هند غنيم، والدكتور سليم حجازي، والدكتور مي صلاح، والدكتور عامر سليمان، والطبيبة  آيه نبيل، والطبيبة ريهام رزق وعدد من فريق التمريض.

احتفالا باليوبيل الذهبي الأنف والأذن والحنجرة الجامعي الجديد التمر التخصصات الطبيه التشخيصية الدكتور الدكتور أحمد الدكتور هشام توفيق الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي الدكتور محمود البروتوكولات العلاجية البروتوكولات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

«اشتري شبكتك بسرعة»|هزة تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة وعيار 21 مفاجأة

بشرى من الحكومة بشأن انخفاض الأسعار.. وغرامة 2 مليون جنيه للمخالفين

الزيت والسكر والألبان والأرز.. مفاجأة بشأن أسعار 9 سلع بداية من الأحد

عقب اعتذاره | رجاء خاص من حسام عاشور لـ الخطيب

أمطار على هذه المحافظات|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة وتحذر من الشبورة

الحكومة تجهز مفاجأة لملايين المصريين خلال أيام|انخفاض أسعار السلع وأبرزها السكر والأرز

موضوعات متعلقة

جامعة طنطا: إطلاق مبادرة لدعم ابتكارات الطلاب والخريجين

ترشيحاتنا

الخارجية الفلسطينية تدين جريمة قتل الشهيد الفلسطيني لبيب الضميدي

الانتخابات الرئاسية 2024.. تعرف على اختصاصات لجنة فحص أوراق المرشحين

بـ50 مليون إسترليني.. محمد صلاح الجديد يثير الجدل بالدوري الانجليزي| من هو؟

الحكومة تتلقي شكوى من أسر مصريين مفقودين في حادث العاصفة دانيال| تفاصيل

منافسة شرسة بين الأهلي وبيروت على صدارة المجموعة بالبطولة العربية لرجال السلة

تراجع أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر إطلالة نانسي عجرم الملفتة يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

بفستان ملفت.. إلهام شاهين تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

جندي مقاتل محمد صابر لـ "صدى البلد": أبلغت عن مواقع العدو المهمة قبل حرب أكتوبر بأسبوع.. و"الاستطلاع" كان له دور أساسي في معركة النصر

تحذير عاجل| هؤلاء الأشخاص يصابون بارتفاع ضغط الدم

فيديو

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ