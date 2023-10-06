مجموعة الموت.. سيناريو مخيف يطارد الأهلي قبل قرعة دوري الأبطال

تحتضن مدينة جوهانسبرج الجنوب إفريقية، اليوم الجمعة، قرعة دور المجموعات من مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.



ويبدأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الحفل بسحب قرعة الكونفدرالية في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، ثم قرعة دوري أبطال إفريقيا في الرابعة عصرا.



ويمثل الأهلي وبيراميدز مصر في قرعة دوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية.

تصنيف أندية مجموعات دوري أبطال إفريقيا

التصنيف الأول: الأهلي، الوداد، الترجي، صن داونز.

التصنيف الثاني شباب بلوزداد، سيبما، بيراميدز، بترو أتلتيكو.

التصنيف الثالث، مازيمبي، أسيك ميموزا، الهلال السوداني، يانج أفريكانز.

التصنيف الرابع: النجم الساحلي، ميدياما الغاني، نواذيبو الموريتاني، جالاكسي البتسواني.

سيناريو مخيف يطارد الأهلي:



وسيتواجد الأهلي على صدارة مجموعة بالمسابقة، بجانب فريق من كل مستوى، ويمكن أن يتواجد مع بيراميدز في نفس المجموعة، إذا تسمح القرعة بتواجد فريقان من نفس البلد على عكس قرعة دوري أبطال أوروبا.



السيناريو الأصعب للأهلي في دور المجموعات هو التواجد رفقة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي والنجم الساحلي.



أما السيناريو الأسهل للمارد الأحمر، فهو التواجد رفقة بترو أتلتيكو وأسيك ميموزا وجالاكسي البتسواني.