عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإعلان عن مسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير للنشء في بني سويف

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، باتخاذ ما يلزم نحو الإعلان عن انطلاق النسخة الرابعة من  مسابقة " جائزة الدولة للمبدع الصغير" ، والتي ينظمها المجلس الأعلي للثقافة ، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية ،  في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي  لنصر أكتوبر  ومرور 50 عاماً على حرب 1973 المجيدة.


يتم تنقسم الجائزة إلى فئتين عمريتين ، الفئة الأولى من سن 5 إلى 12  سنة ، والفئة الثانية من فوق 12 إلى 18 سنة ، ويبلغ عدد جوائزها 4 جوائز  ، في مجالات :  الأدب  وتشمل "القصة القصيرة،الشعر ، التأليف المسرحي " ، والفنون وتشمل  "الرسم ، العزف والغناء " ، والإبداع والابتكار وتشمل " التطبيقات والمواقع الإليكترونية ، الابتكارات العلمية ".

بني سويف.. افتتاح مسجدين ببني حلة وعزبة راضي بتكلفة 7 ملايين جنيه

الثلاثاء.. الفرصة الأخيرة لطلاب الدبلومات الفنية للتقديم بجامعة بني سويف التكنولوجية

ويشترط توافر مجموعة من الشروط والمعايير في المتقدمين للمشاركة في المسابقة ، وهي :          ـــــ أن يكون المتقدم ( مصرى الجنسية.

ــــ محمود السيرة حسن السمعة.

ــــ ألا يتجاوز سن المتقدم فى أول يوم لفتح باب التقدم الوارد فى الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية.

ــــ أن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عامًا كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عامًا كمستوى ثانى.

ــــ أن تقدم الأعمال باللغة العربية فقط.

ــــ ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة.

ــــ ألا يكون العمل المُقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى.

ــــ لا يحق للشخص التقدم فى أكثر من فرع.

ــــ فى حالة العمل الجماعى فى فرعى (التطبيقات والمواقع الإلكترونية - الابتكارات العلمية) يُشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتُحدد نسب المشاركة كتابةً من قبلهم، وإذا لم تُحدد نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوي. (الحد الأقصى للعمل المشترك ثلاثة أشخاص) وتستبعد الأعمال الجماعية فى باقى الفروع

ــــ تُستبعد إداريًا الأعمال التى لم تستوف شروط الجائزة.

ــــ التحكيم يتم على مرحلتين:

       ـــــــ مرحلة أولى لفرز الأعمال المقدمة.

         ــــ مرحلة ثانية للأعمال المصعدة من المرحلة الأولى يتم فيها مقابلة شخصية للمُتقدم لمُناقشة العمل المُقدم وتقييمه وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة؛ ويستثنى من ذلك الشرط المقيمين خارج مصر وتكون المقابلة (أونلاين)

ــــ حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة، يُستبعد المتقدم من الترشح للجائزة

ويحرم من التقدم لها مرة أخرى، ويتم سحب الجائزة فى حالة الحصول عليها.

ــــ  في حالة وفاة المُتقدم بعد المقابلة الشخصية يظل التقدم ساريًا.

 

يتم التقدم " اليكترونياً :عبر الموقع الإليكتروني الخاص بالجائزة www.ckp.eg   ,اخر موعد للتقديم 31 ديسمبر 2023

عملية التقييم حق أصيل للجنة التحكيم ولا يجوز للمُتقدم الاطلاع عليها.

للاستعلام والاستفسار عن الجائزة: الدخول على صفحة (جائزة الدولة للمبدع الصغير) على الفيس بوك أو الموقع الإلكترونى (www.ckp.eg) أو التليفون - واتساب (01559919944).

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف بني سويف التكنولوجية بجامعة بني سويف جامعة بني سويف التكنولوجية جامعة بنى سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز

«اشتري شبكتك بسرعة»|هزة تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة وعيار 21 مفاجأة

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

الأهلي خلال ساعات| تعنيف الشحات.. تأجيل عودة الخطيب.. وابن النادي يجدد عقد بيراميدز

حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم بعد 5 أيام

قبل القرعة.. قرار كاف يمنح الزمالك فرصة ذهبية للمنافسة بقوة على الكونفدرالية

ضربة مصرية جديدة للدولار.. المركزي يقصقص ريش الأخضر عبر هذه السياسة

موضوعات متعلقة

علوم بني سويف تطلق مبادرة "إعداد الطالب الباحث وبناء الجمهورية الجديدة"

ترشيحاتنا

مجموعة سهلة لـ الزمالك وقوية لـ فيوتشر بالكونفدرالية الإفريقية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا في نابلس

مواعيد مباريات الزمالك فى دور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية

مع حامل اللقب.. مودرن فيوتشر يقع في مجموعة الموت بـ الكونفدرالية

مجلس التعاون الخليجي يدين الهجمات المتكررة للمستوطنين على باحات الأقصى

عاجل.. مجموعة سهلة لـ الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها...إطلالات ريم البارودي المثيرة للجدل .. شاهد

الرقيب طه جاويش لـ "صدى البلد": ساهمت في عملية بناء كباري عبور القناة في حرب أكتوبر .. وحصلت على ترقية من الشهيد أحمد حمدي

الاكتئاب يقودك لهذه المضاعفات الخطيرة.. احذر عدم علاجه

بعد حذفها لصوره.. إطلالات أثارت الجدل لـ شيري عادل وزوجها طارق صبري

فيديو

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تواصل تلقى أوراق المرشحين.. فيديو

دول مهددة بزلازل عنيفة الفترة المقبلة .. تنبؤات مخيفة | فيديو

دكتور وميكانيكي .. الكشف عن أكبر عصابة لسرقة الأعضاء في باكستان /فيديوجراف

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ