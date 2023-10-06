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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف.. افتتاح مسجدين ببني حلة وعزبة راضي بتكلفة 7 ملايين جنيه

افتتاح مساجد ببني
افتتاح مساجد ببني سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيسي مركزي سمسطا والواسطى، في افتتاح مسجدين بقرية بني حلة وعزبة راضي، بعد إحلالهما وتجديدهما "بتكلفة زادت عن 7 ملايين جنيه للمسجدين، في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، تزامنا مع ذكرى المولد النبوي الشريف.

افتتح نشأت معبد رئيس مركز سمسطا، مسجد السلام بقرية بني حلة، بعد إحلاله وتجديده، على مساحة 550 مترا" وبتكلفة 5.5 ملايين جنيه "جهود ذاتية"، وقد أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد “بعد افتتاحه”.

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وألقى خطبة الجمعة التي تناولت موضوع مكانة الشهداء" الدكتور محمد عبد الدايم عميد كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة، وقر قرآن الجمعة القارئ الشيح طه النعماني قارئ بالإذاعة والتليفزيون، وقدم الابتهالات المبتهل الشيخ محمد شابين بالإذاعة والتليفزيون.

كما افتتح حمادة راضي رئيس مركز الواسطي، مسجد عمر بن الخطاب بعزبة راضي التابعة لقرية ونى القس بمجلس قروي انفسط، وأقيمت شعائر الصلاة بالمسجد المقام على مساحة 275 مترا "إحلال وتجديد" وبتكلفة 2 مليون جنيه "جهود ذاتية" وذلك في حضور: النائب عبد الحكيم مسعود عضو مجلس النواب، الشيخ عادل زكي مدير أوقاف الواسطي.

 

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