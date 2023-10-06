بروتوكول تعاون بين طب عين شمس وجامعة لوفين ببلجيكا في جراحات الأجنة

شهدت مستشفى أمراض النساء والولادة التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع كلية الطب ومستشفيات جامعة عين شمس وبين مستشفى جامعة لوفن ببلجيكا، للتدريب في مجال التدخل الجراحي الدقيق في طب الجنين، يهدف البرتوكول إلى تعزيز سبل التعاون والتدريب على علاج مشاكل التوائم أحادية المشيمة وعمل التدخلات الجراحية والمناظير للآجنة.

جاء ذلك برعاية الدكتور علي الأنور "عميد كلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس"، وبحضور كلاً من دطارق يوسف "المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس"، الدكتور عمرو الحسيني "رئيس قسم أمراض النساء والتوليد"، والدكتور رحاب عبد الرحمن "مدير مستشفى أمراض النساء والتوليد"، والدكتور شيرين فواز "منسق البرتوكول عن الكلية"، والدكتورة مايا عبد الرازق "منسق البروتوكول عن مستشفي امراض النساء والتوليد".

ومثّل جامعة لوفين ببلجيكا البروفسير يان ديبرست "مؤسس الأتحاد الأوربي للجنين" والذي صمم مجموعة كبيرة من آلات التدخل الجراحي الدقيق للآجنة والمشيمة والتي تستخدم الأن في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى بروفيسور ليزبس ليوي وهى رائدة في تقديم الرعاية الطبية للتوأم ورئيس عيادة التوأم بمستشفى جامعة لوفين.

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