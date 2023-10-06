مخرجة الطريق إلى إيلات: محمد سعد كذب وبكى عشان يشارك في الفيلم

روت المخرجة إنعام محمد على أسرار فيلم الطريق إلى إيلات وحكايات عن ابطاله، بمناسبة ذكرى انتصار اكتوبر.

وأوضحت إنعام محمد على خلال حوارها مع برنامج "كلام مابينا "، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم مى البحيرى، أن من ضمن الشروط التي وضعتها على الفنانين للمشاركة فى الفيلم هو إجادة السباحة بمهارة.

روح الجنود

وأضافت إنعام محمد على، أن كل الفنانين كان لديهم روح الجنود للمشاركة فى فيلم الطريق إلى إيلات.

وأشارت إنعام محمد على،:" محمد سعد كذب وقالى أنا بعرف أعوم كويس جدا، وطلع مبيعرفش يعوم، وإما واجهته قبل تصوير الفيلم، بكى وقالى ادينى فرصة أسبوع اتعلم العوم كويس وإجره فى الفيلم كان 140 جنيه".