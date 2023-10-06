اللواء نصر سالم: عنصر المفاجأة شكل 50% من نصر 6 أكتوبر| فيديو

قال اللواء أركان حرب نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع المصري السابق، إن جيش العدو وقت حرب أكتوبر، كان يملك أسلحة تفوق قدرات الجيش المصري، ولكن استطاع الجيش المصري حينها أن يطبق مبادئ الحرب في أكتوبر، رغم امتلاك العدو قدرات نووية.

وأضاف "سالم"، خلال لقائه الخاص في برنامج "ثم ماذا حدث"، والذي يُذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، مساء اليوم الجمعة، مع الإعلامي جمال عنايت، أن عنصر المفاجأة شكل 50% من معركة 6 أكتوبر، حيث كان الجيش المصري هو صاحب الفعل، بينما جيش العدو كان صاحب رد الفعل فقط.

وأكد أن قوات الجيش المصري نجحت بشكل كامل في تحقيق مبدأ المفاجأة، وذلك اتضح حين قام جيش العدو ببناء خط بارليف المنيع، والذي صُنف كأقوى خط دفاعي في التاريخ حتى وقتنا الحالي، والبعض ظن حينها أن المصريين سيصابون بإحباط أمام خط بارليف.

واختتم: "العدو اعتقد أن خط بارليف سيعوق 50% من القوات المصرية، ولكن قواتنا امتلكت إعجازًا فكريًا في حرب أكتوبر، وكان الفتح الاستراتيجي الجوي يُعد مؤشرًا للهجوم خلال ساعات، وعنصر المفاجأة هنا كان بالوقت والمكان والسلاح والأسلوب".