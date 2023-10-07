شاهد.. صدمة المخابرات الإسرائيلية بعملية المقاومة الفلسطينية

نشرت المواقع الإسرائيلية مقاطع فيديو للاقتحام الناجح لقوات المقاومة الفلسطينية في أنحاء إسرائيل.



تسلل مسلحون فلسطينيون إلى بلدتي نتيفوت وأوفاكيم بجنوب إسرائيل.

وقال مصدر في الشرطة إنهم يحتجزون مدنيين كرهائن في أوفاكيم.



أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء مهاجمة أهداف لحركة ‎حماس في ‎قطاع غزة ردا على العملية الهجومية للمقاومة صباح اليوم والتي لازالت مستمرة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار الكامل والطوارئ وجمع جنود الاحتياط.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي أن الطوارئ ستكون في نطاق ٨٠ كم من غزة .

وذكرت صحف عبرية أن المخابرات الإسرائيلية تفاجأت من العملية الفلسطينية غير المتوقعة.