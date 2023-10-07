أحمد الخطيب: المرأة تحظى بتقدير كبير من القيادة السياسية.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي، أحمد الخطيب، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا للمرأة المصرية، موضحًا أنه لأول مرة يتم إقامة جنازة عسكرية في تاريخ مصر للراحلة جيهان السادات.

وقال الخطيب خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أقام جنازة عسكرية لجيهان السادات، نظرا لدورها الكبير، منوهًا بأن ما قام به السيسي يعد تكريما للراحلة بشكل رمزي.

وتابعت: المرأة المصرية كان لها دور كبير وحافظت على استقرار الدولة في 2011، و2013، حيث وقفت أمام جميع المؤامرات التي تحاك أمام الدولة، وتصدت لها بقوة وبسالة شديدة.

وأوضح الخطيب، أن الرئيس السيسي قارئ للمشهد وما تقدمه المرأة المصرية في كافة الاستحقاقات الدستورية، بالإضافة إلى دورها الكبير في بناء مستقبل أبنائها.