بعد بيان الأهلي.. شوبير يكشف حقيقة تمرد نجم القلعة الحمراء

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة تمرد محمد عبد المنعم، نجم النادي الأهلي، على إدارة القلعة الحمراء لخوض تجربة الاحتراف الأوروبي أو زيادة عقده.

وقال شوبير، عبر برنامجه “ملعب أون تايم” المذاع عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “البعض ردد شائعات سخيفة حول تمرد محمد عبد المنعم من أجل الاحتراف أو الحصول على زيادة مالية”.

وأضاف: “محمد عبد المنعم لم يطلب زيادة راتبه ولم يشتبك مع أي لاعب على الإطلاق، لكن الأهلي هو من بدأ التحرك لتعديل عقد اللاعب، ولما لا وهو أفضل مدافع في مصر حاليا ولا خلاف على ذلك”.

واختتم: “لا يوجد أزمة إطلاقا بشأن محمد عبد المنعم في الأهلي، لذلك أصدر النادي بيانا رسميا بشأن اللاعب”.

بيان الأهلي

وقال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، في بيان نشره الموقع الرسمي للقلعة الحمراء، إن محمد عبد المنعم مدافع الفريق لم يتلق أي عروض احترافية خلال الفترة الماضية..

وأضاف: "ما يتردد بخصوص هذا الشأن كلام غير صحيح، واللاعب يقدم أفضل مستوياته الفنية والبدنية وبات إحدى الركائز الأساسية لخط دفاع المنتخب الوطني، بل يزداد تألقًا مباراة بعد الأخرى لأنه يشعر بالراحة والسعادة في النادي والتقدير والحب من جانب جماهير الأهلي، وهو الأمر الذي يجعله يؤدي بشكل متميز ويبذل أقصى ما لديه في كل المباريات".