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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميدة أداب القاهرة :اللائحة الجديدة نقلة مهمة في تاريخ لوائح الكلية

كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة

اعتمدت  كلية الآداب جامعة القاهرة اللائحه الجديدة ، بنظام الساعات المعتمدة لليسانس العام، وتطبيق الدراسات البينية لأول مرة من خلال استحداث عدد من المقررات الدراسية ، التي تعتمد على الإنتاج المعرفي؛ لمواجهة التحديات والمتغيرات المتلاحقة، مع التركيز علي أن تحقق رؤية مصر المستدامة 2030،ومواكبة الخريجين  لسوق العمل،  والتطور العالمي.

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آداب القاهرة تعتمد لائحة جديدة بنظام الساعات المعتمدة لطلاب الليسانس.. تفاصيل

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آداب القاهرة تصدر تعليمات هامة للطلاب لحل مشكلة التسجيل الإلكتروني

وأكدت الدكتورة  نجلاء رأفت، عميد كلية الآداب، بأنها سعيدة جدا لصدور القرار الوزاري بشأن اعتماد لائحة كلية الآداب الجديدة بنظام الساعات المعتمدة، الذي يمثل نقلة مهمة في تاريخ لوائح كلية الآداب، لما تحتوي عليه من مقررات علمية تخاطب سوق العمل، وتجعل خريج كلية الآداب مؤهلا بما تحصل عليه داخل قاعات الدرس من مواجهة المجتمع وتحدياته.

وأضافت الدكتورة نجلاء رأفت ، أن اللائحة تجعل الطالب قادرا على المنافسة بقوة للدخول في سوق العمل وتعمل الكلية على عقد ورش عمل للأقسام العلمية وموظفي شئون الطلاب لتأهيلهم للبدء في تطبيق اللائحة الجديدة من العام القادم بإذن الله، وهو ما يحتاج إلى جهد كبير في التطبيق، مشيرة إلى أن الكلية على أهبة الاستعداد لتطبيق هذه اللائحة.

كلية الاداب جامعة القاهرة الساعات المعتمدة الدكتورة نجلاء رأفت نظام الساعات المعتمدة لليسانس العام خريج كلية الآداب مؤهلا

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