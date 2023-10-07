المرشح المحتمل فريد زهران يعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال

أصدر فريد زهران؛ المرشح الرئاسي المحتمل، بيانًا بشأن التطورات السريعة للمواجهات بين الشعب الفلسطيني وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد زهران أن مقاومة الاحتلال حق كفلته كل الشرائع الدولية، وأن إسرائيل وجيشها المحتل وحكومتها اليمينية المتشددة تمارس جرائم متكررة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل من خلال جرائم القتل خارج القانون والتهجير القسري والاستيطان وخرق كافة الاتفاقات الدولية الممثلة في قرارات الأمم المتحدة.

وأعلن فريد زهران تضامنه الكامل مع حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية، مطالبا السلطات والشعوب العربية وكل الشعوب والحكومات من أصحاب الضمائر الحية بالتعاون والتدخل لحماية الشعب الفلسطيني الباسل والأعزل من انتقام آلة الغطرسة العسكرية الإسرائيلية.

واختتم فريد زهران قائلا: “عاش كفاح الشعب الفلسطيني العظيم”.