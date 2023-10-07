كلية الأداب جامعة القاهرة تعلن التنسيق الداخلي للأقسام .. والدكتورة نجلاء رأفت توضح كيفية حل مشكلات تسجيل المقررات إلكترونيا

كلية الأداب تكشف خطوات حل مشكلات تسجيل المقررات

و هذه شروط الالتحاق بالأقسام الداخلية

يتساءل عدد كبير من طلاب الثانوية العامة الجدد للعام الدراسى 2023-2024 ، عن نتيجة التنسيق الداخلي للكليات الذين التحقوا بها منها كلية الأداب .

ومن جانبها ، أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن شروط القبول بالأقسام الداخلية للكلية للعام 2023-2024.

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت ، إن شروط الأقسام تتمثل فى:

اللغـة الإنجليزية وآدابها

أولاً الثانوية العامة عام 2023: يقبل القسم 130 طالب.

علي أن يكون الطالب حاصلا على (45 درجة) في مادة اللغة الإنجليزية.

علي أن يكون الطالب حاصلا على (45 درجة) في مادة اللغة العربية.

اجتياز الطالب لامتحان قبول تحريري باللغة الإنجليزية.

مع احتمال التعديل في ضوء مؤشرات نتائج الثانوية العامة حين صدورها .

ثانيا: الثانوية الإنجليزية والأمريكية 40 طالباً فقط ) .

- الثانوية الإنجليزية بحد أدنى B)) .

- الدبلومة الأمريكية بحد أدنى B)) .

- ضرورة اجتياز امتحان القبول التحريري بالإنجليزية .

ثالثا: بالنسبة للطلبة المحولين :

- علي ألا يزيد عدد المحولين في السنة الأولى من الكليات الأخرى عن 10 طلاب فقط.

- يقبل الطلاب الباقون المحولون من الأقسام الداخلية 10 طلاب فقط .

- اجتياز امتحان القبول التحريري .

رابعاً: بالنسبة للطلاب الوافدين :

- اجتياز امتحان القبول التحريري .

- أن يكون الطالب حاصلا على 96% في مادة اللغة الإنجليزية ( مع شهادة تثبت دراسته لمادة اللغة الإنجليزية و كلغة أولي

- ألا يتجاوز عدد الطلاب 20 طالبا.

- إفادة من الإدارة المركزية للوافدين تفيد ترشيحه لكلية الآداب – جامعة القاهرة انتظام.

- اجتياز امتحان القبول التحريري.

خامساً: بالنسبة للطلاب ذوي الهمم :

يتم قبول ذوي الإعاقة الحركية والمكفوفين ممن يجيدون القراءة والكتابة بطريقة برايل بشرط اجتياز امتحان القبول التحريري والمقابلة الشخصية.

اللغـة الألمـانيـة وآدابها



أولاً : - يقبل القسم الطلاب الحاصلين على شهادة الأيبيتور أو البكالوريا الدولية من المدارس الألمانية المعتمدة بمصر أو من خارجها.

ثانياً :- يقبل القسم الطلاب الحاصلين علي شهادة اجتياز اختبار الـ B2 أو ما فوقه وفقاً للاطار المرجعي الأوروبي للغات الأجنبية بشرط عدم مرور أكثر من 6 أشهر علي تاريخ الشهادة المعتمدة .

ثالثاً :- يقبل القسم الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والوافدين والمحولين من كليات أو أقسام أخرى بعد اجتياز امتحان القبول.

رابعاً :- يقبل القسم الطلاب الذين تنطبق عليهم أي من الشروط السابقة بحد أدنى عشرين (20) طالبا من المتقدمين وبحد أقصى ثلاثة وثلاثين (33) طالباً.

خامساً : تكون أولوية القبول بالقسم لجميع الطلاب المذكورين في بند : أولاً : ( بدون امتحان قبول ) ، وللطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى في امتحان القبول ( امتحان تحريري ) المذكورين في بند : ثالثا.

اللـغـة العـربـيـة وآدابها



أولاً : يقبل القسم عدد 140 طالباً بشرط أن يكون الطالب حاصلاً علي أعلى مجموع اعتباري( المجموع الكلي + مجموع الثلاث لغات ) علي النحو التالي :

( تنسيق 2023 (100) طالباً ، الشهادات المعادلة (15) طالباً ، الطلاب الوافدون (10) طلاب ، الطلاب الباقون للإعادة والمحولون من كليا ت أخرى ومن الأقسام الداخلية بالكلية (15) طالباً .

ثانياً : لا يقبل القسم المؤهلات العليا .



وعلى الجانب الأخر، أعلنت الدكتورة نجلاء رافت عميدة كلية آداب القاهرة ، إعلان هام لطلاب المستوى الثاني و الثالث و الرابع للعام الدراسى ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

وقالت الدكتورة نجلاء رافت ، أن التعامل مع مشاكل التسجيل الإلكتروني ستكون إلكترونيًا و ذلك من خلال :

- ايقونة طلب تسجيل استثنائى من صفحة الطالب الخاصة

- من خلال رابط مشكلات التسجيل https://forms .gle/ptzcfvtgswgxscga

- سيتم فتح التسجيل مرة اخرى لجميع الطلاب الذين لم يستطيعوا التسجيل

- فى حالة قبول الطلب ستجد المقرر مسجلا فى الجدول الخاص به و فى حالة رفضه سيتم ارسال رساله بالرفض.

و الجدير بالذكر ، ووجه الدكتور محمد الخشت، القيادات الجامعية الجديدة بضرورة العمل بروح الفريق للمساهمة في استمرار تقدم جامعة القاهرة، والحرص على زيادة مجالات التفوق للحفاظ على الوتيرة المتسارعة للجامعة في تحقيق مراكز متقدمة في مختلف التخصصات ومنافسة الجامعات العالمية المرموقة، محددًا لهم عددًا من المهام ذات الأولوية فى هذه المرحلة التي تستهدف تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، وذلك وفق استراتيجية جامعة القاهرة 2021- 2025 كجامعة من الجيل الرابع واستراتيجية وزارة التعليم العالي . وشدد على بذل الجهد لتحقيق الاعتماد الدولي في كل التخصصات وسد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشر الأولى على مستوى العالم. علاوة على الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع.