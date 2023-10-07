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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تعلن موقفها من عملیة «طوفان الأقصی»

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

أصدرت إيران اليوم، السبت 7 سبتمبر 2023، أول تعليق على عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن مستشار القائد الأعلى الإيراني اللواء يحيى رحيم صفوي، دعم طهران للعملیة التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وأضاف "وصفي" أن "طهران ستقف إلی جانب المجاهدين الفلسطينيين حتی تحریر فلسطین والقدس الشريف"، مؤكدا ثقته أن جبهة المقاومة تدعمها كذلك، بحسب ما أوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم، السبت، عن تعزيز قواته في جبهته الشمالية على الحدود اللبنانية.

وفي وقت سابق من اليوم، السبت، أفادت الإذاعة الإسرائيلية، عن "حشد عشرات آلاف من جنود الاحتياط من قطاعات الجيش كافة وتعزيزات على الحدود مع لبنان"، مؤكدة حشد عشرات آلاف من جنود الاحتياط من قطاعات جيش الاحتلال.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائليي، أن المقاومة الفلسطينية تسيطر على 7 مستوطنات حدودية مع قطاع غزة.

واندلعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين تابعين لحركة حماس تسللوا إلى المستوطنات الإسرائيلية، وبين الأمن الإسرائيلي.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "سيطر مسلحون على مركز الشرطة في سديروت، وسقط عدد من الجرحى".، مضيفة أنه يجري تبادل لإطلاق النار بين المسلحين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت إسرائيل حالة التأهب للحرب ووافق وزير الدفاع على استدعاء جنود الاحتياط.

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، في وقت سابق من اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، فيما أكد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية أن تل أبيب في حالة حرب.

ايران طوفان الأقصی المقاومة الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي القائد الأعلى الإيراني اللواء يحيى رحيم صفوي طهران

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