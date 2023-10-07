السجن المشدد لسائق بشرم الشيخ وغرامة 100 ألف جنيه للاتجار في المخدرات

أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء اليوم السبت حكمها بمعاقبة سائق تاكسي بشرم الشيخ بالسجن المشدد 6سنوات وغرامة 100الف حنية، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرات بكافة أنواعها .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن منيع رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعماد الدين حمدى عبدالعزيز، وأيمن صلاح غباشى ، وسكرتارية محمد عبدالستار سكرتير التحقيق .

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 7يونيو الماضى عندما وردت معلومات الى المقدم محمد عبدالسلام ، من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة السويس وسيناء تفيد بقيام المتهم نادى حافظ الامام 46سنة مقيم الرويسات بالاتجار فى المواد المخدرة بكافة أنواعها مستغلا عملة كسائق تاكسى، ويقوم بترويج المواد المخدرة على عملائه من المتعاطين و المدمنين لتلك المواد المخدرة، امام القرى السياحية والفنادق والشوارع العامة، مستخدما فى ذلك السيارة رقم 5231تاكسى أجرة شرم الشيخ، بقصد التمويه والهروب من أعين رجال المباحث.

وتم التأكد من صحة المعلومات وصدور اذن النيابة العامة، لضبط المتهم ومايحوزة من مواد مخدرة وعمل كمين للمتهم، وتمكن المقدم محمد عبدالسلام ، و النقيب أحمد صيام معاون مباحث القسم ، من ضبط المتهم وبحوزته 2فرش حشيش ، وعلبة سجائر مملوءة بلفافات بها مسحوق ابيض يشبه الكوكاين ، ومبلغ 1200جنية ، و5دولار و10يورو، و20دينار اردنى، وسلاح أبيض "كتر" .

وبمواحهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة البيع ، والسلاخ الابيض لتقطيع المواد المخدرة " الحشيش "

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 4392لسنة 2023. وبعرض المتهم على النيابة ، قرر محمود عطاالله وكيل النائب العام بشرم الشيخ ، حبس المتهم 4ايام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد ، وإرسال المواد المخدرة لللمعمل الكيميائى لتأكد من المسحوق الابيض أنه لمادة الكوكاكين .

وقرر قاضى المعارضات تجديد حبس المتهم 15يوما وإحالة القضية إلى المستشار عمر شاهين المحامى العام لجنوب سيناء، الذى احال القضية إلى محكمة الجنايات ، وقيدت برقم 613لسنة 2023 كلى جنوب سيناء .

وفي جلسة اليوم بمحكمة جنايات جنوب سيناء أصدرت حكمها المتقدم .

صورة ارشيفية جنايات