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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طوفان الأقصی.. سلطنة عمان تحذر من التصعيد بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

حذرت سلطنة عمان من التداعيات الخطيرة الناجمة عن المواجهات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى".

وقالت سلطانة عمان في بيان لها اليوم السبت 7 أكتوبر 2023 إنها تتابع باهتمام وقلق التصعيد الجاري، نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي اللا مشروع للأراضي الفلسطينية، والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وحذرت السلطنة، من التداعيات الخطيرة جراء ما يجري، ومن تصاعد حدة العنف.

واندلعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين تابعين لحركة حماس تسللوا إلى المستوطنات الإسرائيلية، وبين الأمن الإسرائيلي.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "سيطر مسلحون على مركز الشرطة في سديروت، وسقط عدد من الجرحى"، مضيفة أنه يجري تبادل لإطلاق النار بين المسلحين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت إسرائيل حالة التأهب للحرب ووافق وزير الدفاع على استدعاء جنود الاحتياط.

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، في وقت سابق من اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، فيما أكد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية أن تل أبيب في حالة حرب.

طائرات حربية إسرائيلية قطاع غزة فلسطين طوفان الأقصی سلطنة عمان

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