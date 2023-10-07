طوفان الأقصى: صدمة عالمية من هجوم المقاومة غير المسبوق على كيان الاحتلال.. الفلسطينيون كبدوا العدو خسائر فادحة.. ومصر تحذر من عواقب التصعيد

أكبر هجوم منذ سنوات على دولة الاحتلال

الخارجية المصرية تدعو إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس"

المقاومة شنت أقوى هجوم على إسرائيل منذ سنوات

تل أبيب ترد بإعلان حرب على غزة المحاصرة



شنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وفصائل مقاومة أخرى أكبر هجوم على دولة الاحتلال “إسرائيل” منذ سنوات، في هجوم مفاجئ قام فيه المقامون بالعبور خلسة وبشكل قوي إلى عدة بلدات إسرائيلية مع وابل كثيف من الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة، وفق ما ذكرت صحيفة ذا كانبيرا تايمز.

حالة حرب

قالت إسرائيل اليوم السبت إنها في حالة حرب وبدأت ضرباتها ضد أهداف تابعة لحركة حماس في غزة، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع معارك بالأسلحة النارية بين مجموعات من المقاتلين الفلسطينيين وقوات الأمن في جنوب إسرائيل.



ردود الفعل على الهجوم من جميع أنحاء العالم

* وزارة الخارجية المصرية

كانت مصر أولى دول العالم التي علقت على ما يجري في الأراضي المحتلة، حيث حذرت مصر من "عواقب وخيمة" لتصعيد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك في بيان لوزارة الخارجية نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

ودعت الخارجية المصرية إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب تعريض المدنيين لمزيد من الخطر".

*الخارجية السعودية

عقّبت المملكة العربية السعودية على الهجمات التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة وأطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى".

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيانها: "تتابع المملكة العربية السعودية عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عددٍ من الجبهات هناك.. وتدعو المملكة للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين، وضبط النفس".

وتابعت: "تذكّر المملكة بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته.. وتجدد المملكة دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين".

*الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إنه يدين بشدة الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل.



وكتب ماكرون على منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقا بتويتر: "أعرب عن تضامني الكامل مع الضحايا وعائلاتهم والمقربين منهم".

* وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنها تدين بشدة هجوم حماس على إسرائيل.

ذكرت بيربوك على قناة إكس: "يجب أن يتوقف العنف والصواريخ ضد المدنيين الأبرياء الآن. إننا نقف متضامنين بالكامل مع إسرائيل وحقها بموجب القانون الدولي في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب".

* وزير الخارجية البريطاني

وقال وزير الخارجية البريطاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "إن المملكة المتحدة تدين بشكل لا لبس فيه الهجمات المروعة التي تشنها حماس على المدنيين الإسرائيليين".

وأضاف أن "المملكة المتحدة ستدعم دائما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

* أورسولا فون دير لين، رئيسة المفوضية الأوروبية

قالت أورسولا فون دير لين، رئيسة المفوضية الأوروبية في منشور على موقع إكس "أدين بشكل لا لبس فيه الهجوم الذي نفذوه ضد إسرائيل. لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد مثل هذه الهجمات الشنيعة".



* رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

وقال رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على مواقع التواصل الاجتماعي: "نتابع بقلق الأخبار الواردة من إسرائيل. إننا ندين بشكل لا لبس فيه هجمات حماس. ويجب أن يتوقف هذا العنف المروع على الفور".

* الرئيس التركي طيب أردوغان

وقال الرئيس التركي طيب أردوغان خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة "ندعو جميع الأحزاب إلى ضبط النفس . يجب الامتناع عن الأعمال العدوانية.".



* رئيس الوزراء الهولندي مارك روتيه

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته على مواقع التواصل الاجتماعي: "تحدثت للتو مع رئيس الوزراء نتنياهو حول الهجوم غير المسبوق الذي تشنه حماس على إسرائيل. لقد أخبرته أن هولندا تدين بشكل لا لبس فيه هذا العنف وتدعم بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

* نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف

ذكرت وكالة أنباء إنترفاكس نقلا عن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف أن روسيا تجري اتصالات مع إسرائيل والفلسطينيين والدول العربية فيما يتعلق بتصعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال "من البديهي أننا ندعو دائما إلى ضبط النفس".



* حزب الله

وأصدرت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، وهي العدو اللدود لإسرائيل، بيانا اليوم السبت قالت فيه إنها تتابع الوضع في غزة عن كثب وإنها "على اتصال مباشر مع قيادة المقاومة الفلسطينية".

وفي أعقاب الأحداث التي شارك فيها مسلحون من غزة التي أطلقت وابلاً من الصواريخ على إسرائيل، أضاف البيان أن ذلك كان "رداً حاسماً على الاحتلال الإسرائيلي المستمر ورسالة إلى الذين يسعون إلى التطبيع مع إسرائيل".

* وزارة الخارجية الأوكرانية

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن "أوكرانيا تدين بشدة الهجمات المستمرة ضد إسرائيل، بما في ذلك الهجمات الصاروخية ضد السكان المدنيين في القدس وتل أبيب. إننا نعرب عن دعمنا لإسرائيل في حقها في الدفاع عن نفسها وشعبها".



* وزير الخارجية البولندي زبيجنيو راو

وكتب وزير الخارجية البولندي زبيجنيو راو على موقع X: "أدين بشدة هجمات حماس المستمرة على إسرائيل. إن هذا العدوان الذي لا أساس له وأعمال العنف، وخاصة ضد المدنيين، غير مقبولة. أفكارنا وصلواتنا مع كل من تأثر بهذه الأحداث الرهيبة".

* الرئيس التشيكي بيتر بافيل

وقال بافيل في بيان: "الهجوم الذي تم تنفيذه من قطاع غزة هو عمل مؤسف ضد دولة إسرائيل والسكان المدنيين".

وأضاف أن "الهجمات الصاروخية وتسلل قوات كوماندوز حماس إلى إسرائيل ستعرقل أي جهود للتوصل إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لفترة طويلة".

وذكر بيان صادر عن مكتب الرئاسة التشيكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أرجأ رحلة إلى جمهورية التشيك، حليفة إسرائيل منذ فترة طويلة، في أعقاب الأعمال العدائية.