الدوري الإنجليزي.. راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد ضد برينتفود

أعلن تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي لمواجهة برينتفورد، اليوم السبت، في تمام الخامسة مساء، على ملعب أولد ترافورد، في إطار منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجا تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:



حراسة المرمى: أونانا

الدفاع: ليندلوف - إيفانز - ماجواير - دالوت

الوسط: كاسيميرو - أمرابط - ماونت - برونو فيرنانديز

الهجوم: راشفورد - هويلاند

ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بينما يأتي برينتفورد في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.