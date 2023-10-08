دخلوه العمليات وأخفوا المستلزمات.. مواطن يكشف كارثة طبية في مستشفى بالإسكندرية

محاطًا بالأطباء داخل غرفة عمليات أحد المستشفيات شرقي محافظة الإسكندرية، وجد جمال نفسه عاجزًا عن الكلام وعن الرد بعدما أخطره الأطباء بعدم وجود دعامات لقلبه الضعيف.



انتظر طويلاً حتى يحصل على دوره في عمل دعامات للقلب، ودخوله إلى غرفة العمليات لعمل دعامات، وبعد تحديد موعد العملية، ذهب أملاً في العلاج، لبس بدلة العمليات ودخل إلى الغرفة محاطًا بالأطباء، الذين نظروًا لبعضهم البعض بسبب نقص دعامات القلب وعدم وجود مستلزمات، وهو ما لجم لسان جمال داخل غرفة العمليات.

كارثة طبية يرويها جمال السيد، من أبناء محافظة الإسكندرية، بعدما دخل إلى غرفة العمليات ليجد مفاجأة مذهلة بانتظاره وهي عدم وجود مستلزمات طبية للعملية.



قال المواطن جمال السيد محمد علي، من الإسكندرية لـ صدى البلد: "تعرضت لجلطة وذهبت إلى مستشفي شرق المدينة لأحصل على حقي في علاج علي نفقة الدولة منذ عدة أشهر، ووافق وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار على الطلب، وتم تحديد موعد 22 أغسطس الماضي لعمل الدعامات المطلوبة والبالونة المطلوبة 3 دعامات وبالونة.

وأضاف: تواجدت في المستشفى في اليوم المحدد وأخطرني الدكتور بعدما اطلع على التقارير قالي ناقصلك تحليل الكلي روحت لأعمل تحليل الكلي علي حسابي الخاص، وخلصت التحاليل 12 دخلوني وغيرت هدومي مستني ادخل غرفة العمليات يتعملي العملية كان في حالة قبل مني استغرقت ساعة ونصف، علي حسابه الخاص، فطلع الدكتور المعالج الي بيجري العملية قال لاهل المريض كده تمام وأبوكم زى الفل فأنا دخلت بعد منه ماخدتش ٧ دقايق في غرفة العمليات يادوب فتح وعمل قسطرة وبعدين معلش للأسف مفيش مستلزمات طبية وكمان ٣ او ٤ ايام تعالى ونشوف".

وأضاف: لكنني تفاجأت يوم ٢٢ وأنا داخل غرفة العمليات، الأطباء بيقولوا لا توجد مستلزمات طبية، ولا يوجد بالونة للقلب، فذهبت لرئيسة القسم بعدها ب ٣ ايام، وسألتني عن الطبيب الذي قال ذلك، فالدعامات موجودة لكن البالونة مش موجودة، وتقريرك مكتوب فيه كده، وتواصلت مع الدكتور المعالج وأخبرني بالحضور وإن شاء الله يكون حل.

وأردفع: التقرير يفيد إنه لا يوجد بالونة واحنا بقالنا ٦ شهور مش بنستورد بالونات طيب حضرتك هو دخلني غرفة العمليات ليه وفتح لي طيب مكان سبني زى ماانا واجلي الميعاد لحد ماتيجي البالونة قالتلي لا ماينفعش انت حالة.

وتابع حزينًا: توجهت بعد يومين للطبيب، وقال لي نصًا: "ملفك اتقفل حاول تعمل ملف من جديد، وأحضر موافقة ثانية وبعد ٣ شهور يتحدد لي ميعاد أخر للعملية، وأخبرته يا دكتور كان في حالات قبل مني قاله فعلا كان الأول ملف المريض لا يغلق ولما بتيجي المستلزمات الطبية بنتصل بالمريض والمريض بيكمل العملية، ولكن هذا لم يعد معمولًا به منذ نهاية أغسطس.

وناشد المواطن جمال السيد، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار بالتدخل لعلاجه وإنهاء هذا الإهمال الجسيم، فإن كان هو يتحمل فالبتأكيد هناك مرضى آخرون لا يتحملون ذلك.

